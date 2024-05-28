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Экономист Сакс назвал антироссийские санкции никчемными

Экономист Сакс назвал антироссийские санкции никчемными - РИА Новости, 28.05.2024

Экономист Сакс назвал антироссийские санкции никчемными

Антироссийские санкции оказались неэффективны в сравнении с тем, на что рассчитывали западные страны при их введении, сказал известный американский экономист,... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T22:44

2024-05-28T22:44

2024-05-28T22:44

россия

украина

такер карлсон

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Антироссийские санкции оказались неэффективны в сравнении с тем, на что рассчитывали западные страны при их введении, сказал известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Санкции оказались довольно никчемными по сравнению с грандиозными ожиданиями американских стратегов", - сказал он в интервью журналисту Такеру Карлсону. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать в связи с конфликтом на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления РФ - это долгосрочная стратегия Запада, стремящегося ухудшить жизнь миллионов людей, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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россия

украина

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россия, украина, такер карлсон, владимир путин