https://ria.ru/20240528/samolet-1949019760.html

В Саратовской области упал проводивший сельхозработы легкомоторный самолет

В Саратовской области упал проводивший сельхозработы легкомоторный самолет - РИА Новости, 28.05.2024

В Саратовской области упал проводивший сельхозработы легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет, проводивший сельхозработы, упал в Саратовской области, в результате погиб один человек, сообщил начальник управления обеспечения... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T23:11

2024-05-28T23:11

2024-05-28T23:15

саратовская область

происшествия

дергачевский район

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САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Легкомоторный самолет, проводивший сельхозработы, упал в Саратовской области, в результате погиб один человек, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин."По предварительным данным, сегодня в Дергачевском районе между поселком Рабочий и поселком Радуевка упал легкомоторный самолет, который производил сельскохозяйственные работы. В результате происшествия погиб мужчина. На месте работают экстренные службы. Все обстоятельства произошедшего выясняются", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20231221/deltaplan-1917219970.html

саратовская область

дергачевский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

саратовская область, происшествия, дергачевский район