https://ria.ru/20240528/samolet-1949019760.html
В Саратовской области упал проводивший сельхозработы легкомоторный самолет
В Саратовской области упал проводивший сельхозработы легкомоторный самолет - РИА Новости, 28.05.2024
В Саратовской области упал проводивший сельхозработы легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет, проводивший сельхозработы, упал в Саратовской области, в результате погиб один человек, сообщил начальник управления обеспечения... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T23:11
2024-05-28T23:11
2024-05-28T23:15
саратовская область
происшествия
дергачевский район
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САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Легкомоторный самолет, проводивший сельхозработы, упал в Саратовской области, в результате погиб один человек, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин."По предварительным данным, сегодня в Дергачевском районе между поселком Рабочий и поселком Радуевка упал легкомоторный самолет, который производил сельскохозяйственные работы. В результате происшествия погиб мужчина. На месте работают экстренные службы. Все обстоятельства произошедшего выясняются", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20231221/deltaplan-1917219970.html
саратовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратовская область, происшествия, дергачевский район
Саратовская область, Происшествия, Дергачевский район
В Саратовской области упал проводивший сельхозработы легкомоторный самолет
Под Саратовом при падении самолета, проводившего сельхозработы, погиб человек