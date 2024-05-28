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В Саратовской области упал проводивший сельхозработы легкомоторный самолет - РИА Новости, 28.05.2024
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23:11 28.05.2024 (обновлено: 23:15 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/samolet-1949019760.html
В Саратовской области упал проводивший сельхозработы легкомоторный самолет
В Саратовской области упал проводивший сельхозработы легкомоторный самолет - РИА Новости, 28.05.2024
В Саратовской области упал проводивший сельхозработы легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет, проводивший сельхозработы, упал в Саратовской области, в результате погиб один человек, сообщил начальник управления обеспечения... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T23:11
2024-05-28T23:15
саратовская область
происшествия
дергачевский район
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САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Легкомоторный самолет, проводивший сельхозработы, упал в Саратовской области, в результате погиб один человек, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин."По предварительным данным, сегодня в Дергачевском районе между поселком Рабочий и поселком Радуевка упал легкомоторный самолет, который производил сельскохозяйственные работы. В результате происшествия погиб мужчина. На месте работают экстренные службы. Все обстоятельства произошедшего выясняются", - написал он в Telegram-канале.
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саратовская область
дергачевский район
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саратовская область, происшествия, дергачевский район
Саратовская область, Происшествия, Дергачевский район
В Саратовской области упал проводивший сельхозработы легкомоторный самолет

Под Саратовом при падении самолета, проводившего сельхозработы, погиб человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Легкомоторный самолет, проводивший сельхозработы, упал в Саратовской области, в результате погиб один человек, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.
"По предварительным данным, сегодня в Дергачевском районе между поселком Рабочий и поселком Радуевка упал легкомоторный самолет, который производил сельскохозяйственные работы. В результате происшествия погиб мужчина. На месте работают экстренные службы. Все обстоятельства произошедшего выясняются", - написал он в Telegram-канале.
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Саратовская областьПроисшествияДергачевский район
 
 
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