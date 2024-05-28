Людские жизни в опасности, пока Байден не поговорит с Путиным, считает Сакс
Сакс: людские жизни в опасности, пока Байден не поговорит напрямую с Путиным
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Людские жизни в опасности, пока президент США Джо Байден не вступит в прямой диалог с российским президентом Владимиром Путиным, считает известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
«
"Пока Байден не переговорит напрямую с Путиным и не начнет диалог, наши жизни в большой опасности", - заявил он в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Такер Карлсон сделал неожиданное признание о Путине
15 мая, 14:52
Сакс пояснил, что его беспокоит угроза ядерной войны.
Он поставил в упрек администрации США отказ от переговоров с противниками, которые, по его словам, и составляют суть "реальной дипломатии".
Сакс высоко отозвался о российском руководстве. Президента РФ Владимира Путина он назвал "очень умным" лидером, который "очень эффективно" управляет страной, не испытывает иллюзий в отношении США и хорошо понимает, как работает американская государственная машина.
Главу МИД РФ Сергея Лаврова Сакс охарактеризовал как выдающегося дипломата и призвал восстановить с ним контакт в поисках решения конфликта на Украине.
Экономист Сакс назвал интервью Путина Такеру Карлсону выдающимся
9 февраля, 18:44