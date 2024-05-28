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Людские жизни в опасности, пока Байден не поговорит с Путиным, считает Сакс - РИА Новости, 28.05.2024
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23:12 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/saks-1949019946.html
Людские жизни в опасности, пока Байден не поговорит с Путиным, считает Сакс
Людские жизни в опасности, пока Байден не поговорит с Путиным, считает Сакс - РИА Новости, 28.05.2024
Людские жизни в опасности, пока Байден не поговорит с Путиным, считает Сакс
Людские жизни в опасности, пока президент США Джо Байден не вступит в прямой диалог с российским президентом Владимиром Путиным, считает известный американский... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T23:12
2024-05-28T23:12
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Людские жизни в опасности, пока президент США Джо Байден не вступит в прямой диалог с российским президентом Владимиром Путиным, считает известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Пока Байден не переговорит напрямую с Путиным и не начнет диалог, наши жизни в большой опасности", - заявил он в интервью журналисту Такеру Карлсону. Сакс пояснил, что его беспокоит угроза ядерной войны. Он поставил в упрек администрации США отказ от переговоров с противниками, которые, по его словам, и составляют суть "реальной дипломатии". Сакс высоко отозвался о российском руководстве. Президента РФ Владимира Путина он назвал "очень умным" лидером, который "очень эффективно" управляет страной, не испытывает иллюзий в отношении США и хорошо понимает, как работает американская государственная машина. Главу МИД РФ Сергея Лаврова Сакс охарактеризовал как выдающегося дипломата и призвал восстановить с ним контакт в поисках решения конфликта на Украине.
https://ria.ru/20240515/putin-1946152484.html
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в мире, сша, россия, украина, владимир путин, джо байден, такер карлсон
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Джо Байден, Такер Карлсон
Людские жизни в опасности, пока Байден не поговорит с Путиным, считает Сакс

Сакс: людские жизни в опасности, пока Байден не поговорит напрямую с Путиным

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Людские жизни в опасности, пока президент США Джо Байден не вступит в прямой диалог с российским президентом Владимиром Путиным, считает известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
«
"Пока Байден не переговорит напрямую с Путиным и не начнет диалог, наши жизни в большой опасности", - заявил он в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Такер Карлсон сделал неожиданное признание о Путине
15 мая, 14:52
Сакс пояснил, что его беспокоит угроза ядерной войны.
Он поставил в упрек администрации США отказ от переговоров с противниками, которые, по его словам, и составляют суть "реальной дипломатии".
Сакс высоко отозвался о российском руководстве. Президента РФ Владимира Путина он назвал "очень умным" лидером, который "очень эффективно" управляет страной, не испытывает иллюзий в отношении США и хорошо понимает, как работает американская государственная машина.
Главу МИД РФ Сергея Лаврова Сакс охарактеризовал как выдающегося дипломата и призвал восстановить с ним контакт в поисках решения конфликта на Украине.
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Экономист Сакс назвал интервью Путина Такеру Карлсону выдающимся
9 февраля, 18:44
 
В миреСШАРоссияУкраинаВладимир ПутинДжо БайденТакер Карлсон
 
 
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