https://ria.ru/20240528/saks-1949019946.html

Людские жизни в опасности, пока Байден не поговорит с Путиным, считает Сакс

Людские жизни в опасности, пока Байден не поговорит с Путиным, считает Сакс - РИА Новости, 28.05.2024

Людские жизни в опасности, пока Байден не поговорит с Путиным, считает Сакс

Людские жизни в опасности, пока президент США Джо Байден не вступит в прямой диалог с российским президентом Владимиром Путиным, считает известный американский... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T23:12

2024-05-28T23:12

2024-05-28T23:12

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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Людские жизни в опасности, пока президент США Джо Байден не вступит в прямой диалог с российским президентом Владимиром Путиным, считает известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Пока Байден не переговорит напрямую с Путиным и не начнет диалог, наши жизни в большой опасности", - заявил он в интервью журналисту Такеру Карлсону. Сакс пояснил, что его беспокоит угроза ядерной войны. Он поставил в упрек администрации США отказ от переговоров с противниками, которые, по его словам, и составляют суть "реальной дипломатии". Сакс высоко отозвался о российском руководстве. Президента РФ Владимира Путина он назвал "очень умным" лидером, который "очень эффективно" управляет страной, не испытывает иллюзий в отношении США и хорошо понимает, как работает американская государственная машина. Главу МИД РФ Сергея Лаврова Сакс охарактеризовал как выдающегося дипломата и призвал восстановить с ним контакт в поисках решения конфликта на Украине.

https://ria.ru/20240515/putin-1946152484.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926489274.html

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