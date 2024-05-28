https://ria.ru/20240528/rybaki-1949021712.html

В Коми нашли мертвыми рыбаков, плывших на лодке по реке

В Коми нашли мертвыми рыбаков, плывших на лодке по реке - РИА Новости, 28.05.2024

В Коми нашли мертвыми рыбаков, плывших на лодке по реке

Несколько рыбаков, плывших на лодке по реке Печора в Коми, найдены мертвыми, поиски судна и ещё одного рыбака продолжаются, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T23:31

2024-05-28T23:31

2024-05-28T23:31

происшествия

печора

северо-западная транспортная прокуратура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Несколько рыбаков, плывших на лодке по реке Печора в Коми, найдены мертвыми, поиски судна и ещё одного рыбака продолжаются, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры. "Двадцать седьмого мая 2024 года лодка с рыбаками следовала по реке Печора, через некоторое время они перестали выходить на связь. В результате поисково-спасательных мероприятий установлены лица без признаков жизни, поиски маломерного судна и последнего пострадавшего продолжаются", - говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что лодка не зарегистрирована в реестре маломерных судов. "Печорская транспортная прокуратура устанавливает все обстоятельства, проверяет исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240503/voennye-1943780454.html

печора

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, печора, северо-западная транспортная прокуратура