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В Коми нашли мертвыми рыбаков, плывших на лодке по реке - РИА Новости, 28.05.2024
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23:31 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/rybaki-1949021712.html
В Коми нашли мертвыми рыбаков, плывших на лодке по реке
В Коми нашли мертвыми рыбаков, плывших на лодке по реке - РИА Новости, 28.05.2024
В Коми нашли мертвыми рыбаков, плывших на лодке по реке
Несколько рыбаков, плывших на лодке по реке Печора в Коми, найдены мертвыми, поиски судна и ещё одного рыбака продолжаются, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T23:31
2024-05-28T23:31
происшествия
печора
северо-западная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Несколько рыбаков, плывших на лодке по реке Печора в Коми, найдены мертвыми, поиски судна и ещё одного рыбака продолжаются, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры. "Двадцать седьмого мая 2024 года лодка с рыбаками следовала по реке Печора, через некоторое время они перестали выходить на связь. В результате поисково-спасательных мероприятий установлены лица без признаков жизни, поиски маломерного судна и последнего пострадавшего продолжаются", - говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что лодка не зарегистрирована в реестре маломерных судов. "Печорская транспортная прокуратура устанавливает все обстоятельства, проверяет исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240503/voennye-1943780454.html
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происшествия, печора, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Печора, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Коми нашли мертвыми рыбаков, плывших на лодке по реке

В Коми нашли мертвыми нескольких рыбаков, плывших на лодке по реке Печора

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Несколько рыбаков, плывших на лодке по реке Печора в Коми, найдены мертвыми, поиски судна и ещё одного рыбака продолжаются, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.
«
"Двадцать седьмого мая 2024 года лодка с рыбаками следовала по реке Печора, через некоторое время они перестали выходить на связь. В результате поисково-спасательных мероприятий установлены лица без признаков жизни, поиски маломерного судна и последнего пострадавшего продолжаются", - говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что лодка не зарегистрирована в реестре маломерных судов.
«
"Печорская транспортная прокуратура устанавливает все обстоятельства, проверяет исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта", - добавляется в сообщении.
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ПроисшествияПечораСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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