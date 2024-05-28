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Дефицита красной рыбы не будет, заявил губернатор Камчатки

Дефицита красной рыбы не будет, заявил губернатор Камчатки - РИА Новости, 29.05.2024

Дефицита красной рыбы не будет, заявил губернатор Камчатки

Прогноз на цены лососевой путины в 2024 году умеренный, но дефицита красной рыбы не будет, ее с избытком хватает, сообщил РИА Новости губернатор Камчатского... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-28T23:52

2024-05-28T23:52

2024-05-29T00:00

экономика

цены на нефть

камчатский край

россия

владимир солодов

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

камчатка

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Прогноз на цены лососевой путины в 2024 году умеренный, но дефицита красной рыбы не будет, ее с избытком хватает, сообщил РИА Новости губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Прогноз формируется Росрыболовством, наукой отраслевой. Он сформирован. В целом мы должны понимать, что подходы лососевых имеют цикличный характер, и рыбный год чередуется с менее рыбным. Текущий 2024 год - прогноз умеренный. Он существенно меньше, чем в прошлом году. В прошлом году прогноз был рекордный", - рассказал Солодов. При этом он подчеркнул, что в любом случае количества красной рыбы, которая добывается в России, с избытком хватает для того, чтобы полностью закрыть внутренние потребности и наращивать экспорт. "Дефицита точно не будет", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20231105/tseny-1907529578.html

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россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, камчатский край, россия, владимир солодов, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), камчатка