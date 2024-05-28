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Дефицита красной рыбы не будет, заявил губернатор Камчатки
Дефицита красной рыбы не будет, заявил губернатор Камчатки - РИА Новости, 29.05.2024
Дефицита красной рыбы не будет, заявил губернатор Камчатки
Прогноз на цены лососевой путины в 2024 году умеренный, но дефицита красной рыбы не будет, ее с избытком хватает, сообщил РИА Новости губернатор Камчатского... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-28T23:52
2024-05-28T23:52
2024-05-29T00:00
экономика
цены на нефть
камчатский край
россия
владимир солодов
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
камчатка
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Прогноз на цены лососевой путины в 2024 году умеренный, но дефицита красной рыбы не будет, ее с избытком хватает, сообщил РИА Новости губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Прогноз формируется Росрыболовством, наукой отраслевой. Он сформирован. В целом мы должны понимать, что подходы лососевых имеют цикличный характер, и рыбный год чередуется с менее рыбным. Текущий 2024 год - прогноз умеренный. Он существенно меньше, чем в прошлом году. В прошлом году прогноз был рекордный", - рассказал Солодов. При этом он подчеркнул, что в любом случае количества красной рыбы, которая добывается в России, с избытком хватает для того, чтобы полностью закрыть внутренние потребности и наращивать экспорт. "Дефицита точно не будет", - отметил губернатор.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, цены на нефть, камчатский край, россия, владимир солодов, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), камчатка
Экономика, Цены на нефть, Камчатский край, Россия, Владимир Солодов, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Камчатка
Дефицита красной рыбы не будет, заявил губернатор Камчатки
Губернатор Камчатки: прогноз на цены лососевой путины в 2024 году умеренный