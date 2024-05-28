https://ria.ru/20240528/rtbf-1948857460.html
Бельгия и Украина подписали двухстороннее соглашение о безопасности
Бельгия и Украина подписали двухстороннее соглашение о безопасности - РИА Новости, 28.05.2024
Бельгия и Украина подписали двухстороннее соглашение о безопасности
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо и Владимир Зеленский подписали во вторник в Брюсселе двухстороннее соглашение в области безопасности, которое... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:18
2024-05-28T12:18
2024-05-28T12:18
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо и Владимир Зеленский подписали во вторник в Брюсселе двухстороннее соглашение в области безопасности, которое предусматривает поставки самолетов F-16 и оказание другой помощи Украине, передает бельгийский телеканал RTBF. "Соглашение в области безопасности было подписано во вторник в рамках визита Владимира Зеленского в Брюссель", - говорится в сообщении телеканала. Ранее глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что Бельгия поставит Киеву до 2028 года 30 самолетов F-16, первые из которых должны быть получены до конца текущего года. Также соглашение предусматривает оказание военной помощи в размере 977 миллионов евро.
https://ria.ru/20240527/vengriya-1948606745.html
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в мире, бельгия, брюссель, украина, владимир зеленский, александр де кроо, аджа лябиб, f-16
В мире, Бельгия, Брюссель, Украина, Владимир Зеленский, Александр де Кроо, Аджа Лябиб, F-16, Специальная военная операция на Украине
Бельгия и Украина подписали двухстороннее соглашение о безопасности
RTBF: премьер Бельгии и Зеленский подписали соглашение в области безопасности