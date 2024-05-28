https://ria.ru/20240528/rozysk-1948989767.html

Экс-мэра Магаса объявили в розыск по делу о мошенничестве

Экс-мэра Магаса объявили в розыск по делу о мошенничестве - РИА Новости, 28.05.2024

Экс-мэра Магаса объявили в розыск по делу о мошенничестве

Следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении бывшего мэра Магаса Усмана Аушева по факту мошенничества и превышения должностных полномочий, он... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T19:38

2024-05-28T19:38

2024-05-28T19:38

происшествия

магас

россия

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НАЛЬЧИК, 28 мая – РИА Новости. Следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении бывшего мэра Магаса Усмана Аушева по факту мошенничества и превышения должностных полномочий, он скрылся от следствия и объявлен в розыск, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Ингушетии. Ранее в базе розыска МВД РФ появилась информация о розыске Усмана Башировича Аушева, статья, по которой он разыскивается, не разглашалась. "Экс-мэр Магаса Аушев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий. Преступление было выявлено в ходе расследования другого уголовного дела. Аушев скрылся от следствия и объявлен розыск", - сказал собеседник агентства. В середине мая региональное МВД сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении чиновника мэрии Магаса, которого подозревают в превышении должностных полномочий с ущербом почти в 2 миллиона рублей. Фамилия чиновника не называлась. Аушев возглавлял администрацию Магаса с июня 2020 года до февраля 2023 года. До этого он являлся президентом Ассоциации благотворительных фондов Ингушетии, руководителем благотворительного фонда "Рохьма-Инг".

https://ria.ru/20240129/klyayn-1924085905.html

https://ria.ru/20231010/mer-1901650243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, магас, россия