https://ria.ru/20240528/rozysk-1948989767.html
Экс-мэра Магаса объявили в розыск по делу о мошенничестве
Экс-мэра Магаса объявили в розыск по делу о мошенничестве - РИА Новости, 28.05.2024
Экс-мэра Магаса объявили в розыск по делу о мошенничестве
Следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении бывшего мэра Магаса Усмана Аушева по факту мошенничества и превышения должностных полномочий, он... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T19:38
2024-05-28T19:38
2024-05-28T19:38
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НАЛЬЧИК, 28 мая – РИА Новости. Следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении бывшего мэра Магаса Усмана Аушева по факту мошенничества и превышения должностных полномочий, он скрылся от следствия и объявлен в розыск, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Ингушетии. Ранее в базе розыска МВД РФ появилась информация о розыске Усмана Башировича Аушева, статья, по которой он разыскивается, не разглашалась. "Экс-мэр Магаса Аушев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий. Преступление было выявлено в ходе расследования другого уголовного дела. Аушев скрылся от следствия и объявлен розыск", - сказал собеседник агентства. В середине мая региональное МВД сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении чиновника мэрии Магаса, которого подозревают в превышении должностных полномочий с ущербом почти в 2 миллиона рублей. Фамилия чиновника не называлась. Аушев возглавлял администрацию Магаса с июня 2020 года до февраля 2023 года. До этого он являлся президентом Ассоциации благотворительных фондов Ингушетии, руководителем благотворительного фонда "Рохьма-Инг".
https://ria.ru/20240129/klyayn-1924085905.html
https://ria.ru/20231010/mer-1901650243.html
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РИА Новости
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происшествия, магас, россия
Происшествия, Магас, Россия
Экс-мэра Магаса объявили в розыск по делу о мошенничестве
Экс-мэр Магаса объявлен в розыск по делу о мошенничестве и превышении полномочий
НАЛЬЧИК, 28 мая – РИА Новости. Следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении бывшего мэра Магаса Усмана Аушева по факту мошенничества и превышения должностных полномочий, он скрылся от следствия и объявлен в розыск, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Ингушетии.
Ранее в базе розыска МВД РФ
появилась информация о розыске Усмана Башировича Аушева, статья, по которой он разыскивается, не разглашалась.
«
"Экс-мэр Магаса Аушев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий. Преступление было выявлено в ходе расследования другого уголовного дела. Аушев скрылся от следствия и объявлен розыск", - сказал собеседник агентства.
В середине мая региональное МВД сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении чиновника мэрии Магаса, которого подозревают в превышении должностных полномочий с ущербом почти в 2 миллиона рублей. Фамилия чиновника не называлась.
Аушев возглавлял администрацию Магаса с июня 2020 года до февраля 2023 года. До этого он являлся президентом Ассоциации благотворительных фондов Ингушетии, руководителем благотворительного фонда "Рохьма-Инг".