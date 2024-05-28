https://ria.ru/20240528/rosstat-1948804926.html

Названы регионы, в которых средние зарплаты превышают 150 тысяч рублей

Названы регионы, в которых средние зарплаты превышают 150 тысяч рублей - РИА Новости, 28.05.2024

Названы регионы, в которых средние зарплаты превышают 150 тысяч рублей

Средняя зарплата от 150 тысяч рублей в феврале этого года была в двух регионах России — на Чукотке и в Магаданской области, а максимально к этой отметке... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T03:12

2024-05-28T03:12

2024-05-28T05:44

экономика

чукотка

магаданская область

москва

госдума рф

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Средняя зарплата от 150 тысяч рублей в феврале этого года была в двух регионах России — на Чукотке и в Магаданской области, а максимально к этой отметке приблизились в Ямало-Ненецком автономном округе и Москве, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.Депутаты Госдумы на прошлой неделе обозначили планку дохода, ниже которой НДФЛ точно должен остаться на уровне 13% — это двукратный размер среднемесячной номинальной зарплаты по России, говорится в рекомендациях бюджетного комитета Госдумы. Из показателя за январь минимальный порог прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) может составить 150 тысяч рублей, а из февральских данных — 156,8 тысячи рублей.Так, на Чукотке в феврале россияне в среднем получали 162,5 тысячи рублей, а в Магаданской области — 150,4 тысячи рублей. Единственными другими регионами, где средние зарплаты приблизились к отметке в 150 тысяч рублей, стали ЯНАО с 149,95 тысячи рублей и Москва с 146,2 тысячи рублей.При этом в конце прошлого года среднемесячная зарплата достигла нижней отметки для предлагаемого депутатами минимального порога прогрессивной шкалы НДФЛ на Чукотке, Камчатке, в Москве, Магаданской области, ЯНАО, Ненецком АО, Якутии и Ханты-Мансийском АО.В профессиональном разрезе выше обеих этих планок зарплаты получают в сфере финансов и страхования (194,6 тысячи рублей), производства табачных изделий (192,7 тысячи рублей), добычи нефти и природного газа (192,5 тысячи рублей), а также в области информации и связи (157,2 тысячи рублей).

https://ria.ru/20240426/zarplaty-1942550222.html

https://ria.ru/20230925/zarplaty-1898391991.html

чукотка

магаданская область

москва

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экономика, чукотка, магаданская область, москва, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат)