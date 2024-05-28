https://ria.ru/20240528/rosstat-1948804926.html
Названы регионы, в которых средние зарплаты превышают 150 тысяч рублей
Названы регионы, в которых средние зарплаты превышают 150 тысяч рублей - РИА Новости, 28.05.2024
Названы регионы, в которых средние зарплаты превышают 150 тысяч рублей
Средняя зарплата от 150 тысяч рублей в феврале этого года была в двух регионах России — на Чукотке и в Магаданской области, а максимально к этой отметке... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T03:12
2024-05-28T03:12
2024-05-28T05:44
экономика
чукотка
магаданская область
москва
госдума рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Средняя зарплата от 150 тысяч рублей в феврале этого года была в двух регионах России — на Чукотке и в Магаданской области, а максимально к этой отметке приблизились в Ямало-Ненецком автономном округе и Москве, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.Депутаты Госдумы на прошлой неделе обозначили планку дохода, ниже которой НДФЛ точно должен остаться на уровне 13% — это двукратный размер среднемесячной номинальной зарплаты по России, говорится в рекомендациях бюджетного комитета Госдумы. Из показателя за январь минимальный порог прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) может составить 150 тысяч рублей, а из февральских данных — 156,8 тысячи рублей.Так, на Чукотке в феврале россияне в среднем получали 162,5 тысячи рублей, а в Магаданской области — 150,4 тысячи рублей. Единственными другими регионами, где средние зарплаты приблизились к отметке в 150 тысяч рублей, стали ЯНАО с 149,95 тысячи рублей и Москва с 146,2 тысячи рублей.При этом в конце прошлого года среднемесячная зарплата достигла нижней отметки для предлагаемого депутатами минимального порога прогрессивной шкалы НДФЛ на Чукотке, Камчатке, в Москве, Магаданской области, ЯНАО, Ненецком АО, Якутии и Ханты-Мансийском АО.В профессиональном разрезе выше обеих этих планок зарплаты получают в сфере финансов и страхования (194,6 тысячи рублей), производства табачных изделий (192,7 тысячи рублей), добычи нефти и природного газа (192,5 тысячи рублей), а также в области информации и связи (157,2 тысячи рублей).
https://ria.ru/20240426/zarplaty-1942550222.html
https://ria.ru/20230925/zarplaty-1898391991.html
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экономика, чукотка, магаданская область, москва, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Чукотка, Магаданская область, Москва, Госдума РФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Названы регионы, в которых средние зарплаты превышают 150 тысяч рублей
Росстат: зарплаты от 150 тысяч рублей в среднем получают в Магадане и Чукотке
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Средняя зарплата от 150 тысяч рублей в феврале этого года была в двух регионах России — на Чукотке и в Магаданской области, а максимально к этой отметке приблизились в Ямало-Ненецком автономном округе и Москве, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Депутаты Госдумы
на прошлой неделе обозначили планку дохода, ниже которой НДФЛ точно должен остаться на уровне 13% — это двукратный размер среднемесячной номинальной зарплаты по России, говорится в рекомендациях бюджетного комитета Госдумы. Из показателя за январь минимальный порог прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) может составить 150 тысяч рублей, а из февральских данных — 156,8 тысячи рублей.
Так, на Чукотке в феврале россияне в среднем получали 162,5 тысячи рублей, а в Магаданской области — 150,4 тысячи рублей. Единственными другими регионами, где средние зарплаты приблизились к отметке в 150 тысяч рублей, стали ЯНАО с 149,95 тысячи рублей и Москва с 146,2 тысячи рублей.
При этом в конце прошлого года среднемесячная зарплата достигла нижней отметки для предлагаемого депутатами минимального порога прогрессивной шкалы НДФЛ на Чукотке, Камчатке
, в Москве, Магаданской области, ЯНАО, Ненецком АО, Якутии и Ханты-Мансийском АО
.
В профессиональном разрезе выше обеих этих планок зарплаты получают в сфере финансов и страхования (194,6 тысячи рублей), производства табачных изделий (192,7 тысячи рублей), добычи нефти и природного газа (192,5 тысячи рублей), а также в области информации и связи (157,2 тысячи рублей).