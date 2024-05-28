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Российские миротворцы провели тренировку в Приднестровье - РИА Новости, 28.05.2024
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15:28 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/rossiya-1948923045.html
Российские миротворцы провели тренировку в Приднестровье
Российские миротворцы провели тренировку в Приднестровье - РИА Новости, 28.05.2024
Российские миротворцы провели тренировку в Приднестровье
Тренировка миротворцев России прошла в Приднестровье у города Бендеры, сообщил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:28
2024-05-28T15:28
в мире
молдавия
россия
бендеры
олег беляков
объединенная контрольная комиссия (окк)
обсе
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ТИРАСПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Тренировка миротворцев России прошла в Приднестровье у города Бендеры, сообщил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков. "Сегодня проводятся определенного рода тренировки… Это последовательная система занятий, она отражена в плане основных организационных мероприятий миротворческих сил на 2024 год... Не могут военнослужащие выполнять свои функциональные обязанности, не будучи в определенной степени тренированными и слаженными в своих действиях", – сказал Беляков на заседании экспертного клуба газеты "Приднестровье". Сопредседатель ОКК от ПМР напомнил, что ранее российский контингент в составе совместных миротворческих сил уведомил молдавскую и приднестровскую стороны о проведении плановых тренировок с 17 мая по 17 июня. Он также добавил, что в ходе учебных занятий миротворцы осуществляют проверку техники и действий личного состава на постах в случае нападения на них. "Раньше ОКК два раза в год выезжала на эти посты миротворческих сил и самостоятельно проверяла всё это: боевую готовность, слаженность деятельности подразделений, оборудование постов и делала соответствующие заключения. Сейчас мы получаем эти сведения исключительное от нашей военной составляющей", - отметил Беляков. Ранее пресс-служба молдавского бюро по реинтеграции сообщила, что власти Молдавии выступили против проведения тренировок российских миротворцев в зоне безопасности в Приднестровье. Делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии заявила, что проведение учений без необходимой координации вызывает новую напряженность в зоне безопасности, пугая население. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
https://ria.ru/20240517/pridnestrove-1946765123.html
https://ria.ru/20240528/ekspert-1948844265.html
https://ria.ru/20240423/pridnestrove-1941812811.html
молдавия
россия
бендеры
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в мире, молдавия, россия, бендеры, олег беляков, объединенная контрольная комиссия (окк), обсе
В мире, Молдавия, Россия, Бендеры, Олег Беляков, Объединенная контрольная комиссия (ОКК), ОБСЕ
Российские миротворцы провели тренировку в Приднестровье

ОКК ПМР: в Приднестровье у города Бендеры прошла тренировка миротворцев России

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЛичный состав миротворческих сил
Личный состав миротворческих сил - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Личный состав миротворческих сил. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Тренировка миротворцев России прошла в Приднестровье у города Бендеры, сообщил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков.
"Сегодня проводятся определенного рода тренировки… Это последовательная система занятий, она отражена в плане основных организационных мероприятий миротворческих сил на 2024 год... Не могут военнослужащие выполнять свои функциональные обязанности, не будучи в определенной степени тренированными и слаженными в своих действиях", – сказал Беляков на заседании экспертного клуба газеты "Приднестровье".
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Сопредседатель ОКК от ПМР напомнил, что ранее российский контингент в составе совместных миротворческих сил уведомил молдавскую и приднестровскую стороны о проведении плановых тренировок с 17 мая по 17 июня. Он также добавил, что в ходе учебных занятий миротворцы осуществляют проверку техники и действий личного состава на постах в случае нападения на них.
"Раньше ОКК два раза в год выезжала на эти посты миротворческих сил и самостоятельно проверяла всё это: боевую готовность, слаженность деятельности подразделений, оборудование постов и делала соответствующие заключения. Сейчас мы получаем эти сведения исключительное от нашей военной составляющей", - отметил Беляков.
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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
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В миреМолдавияРоссияБендерыОлег БеляковОбъединенная контрольная комиссия (ОКК)ОБСЕ
 
 
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