Российские миротворцы провели тренировку в Приднестровье
ОКК ПМР: в Приднестровье у города Бендеры прошла тренировка миротворцев России
Личный состав миротворческих сил. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Тренировка миротворцев России прошла в Приднестровье у города Бендеры, сообщил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков.
"Сегодня проводятся определенного рода тренировки… Это последовательная система занятий, она отражена в плане основных организационных мероприятий миротворческих сил на 2024 год... Не могут военнослужащие выполнять свои функциональные обязанности, не будучи в определенной степени тренированными и слаженными в своих действиях", – сказал Беляков на заседании экспертного клуба газеты "Приднестровье".
Сопредседатель ОКК от ПМР напомнил, что ранее российский контингент в составе совместных миротворческих сил уведомил молдавскую и приднестровскую стороны о проведении плановых тренировок с 17 мая по 17 июня. Он также добавил, что в ходе учебных занятий миротворцы осуществляют проверку техники и действий личного состава на постах в случае нападения на них.
"Раньше ОКК два раза в год выезжала на эти посты миротворческих сил и самостоятельно проверяла всё это: боевую готовность, слаженность деятельности подразделений, оборудование постов и делала соответствующие заключения. Сейчас мы получаем эти сведения исключительное от нашей военной составляющей", - отметил Беляков.
Ранее пресс-служба молдавского бюро по реинтеграции сообщила, что власти Молдавии выступили против проведения тренировок российских миротворцев в зоне безопасности в Приднестровье. Делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии заявила, что проведение учений без необходимой координации вызывает новую напряженность в зоне безопасности, пугая население.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.