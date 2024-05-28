https://ria.ru/20240528/robot-1948804764.html
На выставке в Подмосковье представят противопожарного робота Ант-1000ПМ
На выставке в Подмосковье представят противопожарного робота Ант-1000ПМ - РИА Новости, 28.05.2024
На выставке в Подмосковье представят противопожарного робота Ант-1000ПМ
Нового противопожарного робота Ант-1000ПМ, способного также бороться с завалами, впервые представят на выставке "Комплексная безопасность" в подмосковной... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T03:08
2024-05-28T03:08
2024-05-28T03:08
безопасность
технологии
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Нового противопожарного робота Ант-1000ПМ, способного также бороться с завалами, впервые представят на выставке "Комплексная безопасность" в подмосковной Кубинке, сообщили во вторник в пресс-службе Ростеха. Международный салон "Комплексная безопасность" – ведущее мероприятие в области технологий безопасности гражданского применения. В 2024 году салон будет посвящен безопасности объектов инфраструктуры. Мероприятие пройдет с 29 мая по 1 июня в подмосковном парке "Патриот" (Кубинка). "Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех впервые покажет нового робота для тушения пожаров на XV выставке "Комплексная безопасность". Роботизированный комплекс создан на базе погрузчика Ант-1000, оснащен специальным модулем и может бороться с завалами и огнем на расстоянии более 60 метров", - говорится в сообщении. Главная особенность Ант-1000ПМ – система управления с внешними видеокамерами и датчиками, которая позволяет использовать машину дистанционно и не подвергать опасности спасателей. Применение данного робота актуально во время тушения пожаров сложных категорий, температура в эпицентре которых может превышать несколько тысяч градусов. Для борьбы с огнем робот получил специальный модуль, включающий лафетный ствол с водопенной эжекторной насадкой. С его помощью Ант-1000ПМ может "дотянуться" до пламени на расстоянии до 65 метров. При этом оборудование установлено на дистанционно-управляемой стреле, что также увеличивает специальные возможности робота.
https://ria.ru/20240501/roboty-1943202130.html
https://ria.ru/20240516/robot-pylesos-1945964776.html
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безопасность, технологии, кубинка, ростех, патриот, высокоточные комплексы
Безопасность, Технологии, Кубинка, Ростех, Патриот, Высокоточные комплексы
На выставке в Подмосковье представят противопожарного робота Ант-1000ПМ
"Ростех": на выставке в Подмосковье покажут противопожарного робота Ант-1000ПМ
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Нового противопожарного робота Ант-1000ПМ, способного также бороться с завалами, впервые представят на выставке "Комплексная безопасность" в подмосковной Кубинке, сообщили во вторник в пресс-службе Ростеха.
Международный салон "Комплексная безопасность" – ведущее мероприятие в области технологий безопасности гражданского применения. В 2024 году салон будет посвящен безопасности объектов инфраструктуры. Мероприятие пройдет с 29 мая по 1 июня в подмосковном парке "Патриот
" (Кубинка).
"Холдинг "Высокоточные комплексы"
Госкорпорации Ростех впервые покажет нового робота для тушения пожаров на XV выставке "Комплексная безопасность". Роботизированный комплекс создан на базе погрузчика Ант-1000, оснащен специальным модулем и может бороться с завалами и огнем на расстоянии более 60 метров", - говорится в сообщении.
Главная особенность Ант-1000ПМ – система управления с внешними видеокамерами и датчиками, которая позволяет использовать машину дистанционно и не подвергать опасности спасателей. Применение данного робота актуально во время тушения пожаров сложных категорий, температура в эпицентре которых может превышать несколько тысяч градусов.
Для борьбы с огнем робот получил специальный модуль, включающий лафетный ствол с водопенной эжекторной насадкой. С его помощью Ант-1000ПМ может "дотянуться" до пламени на расстоянии до 65 метров. При этом оборудование установлено на дистанционно-управляемой стреле, что также увеличивает специальные возможности робота.