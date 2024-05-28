Рейтинг@Mail.ru
На выставке в Подмосковье представят противопожарного робота Ант-1000ПМ - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:08 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/robot-1948804764.html
На выставке в Подмосковье представят противопожарного робота Ант-1000ПМ
На выставке в Подмосковье представят противопожарного робота Ант-1000ПМ - РИА Новости, 28.05.2024
На выставке в Подмосковье представят противопожарного робота Ант-1000ПМ
Нового противопожарного робота Ант-1000ПМ, способного также бороться с завалами, впервые представят на выставке "Комплексная безопасность" в подмосковной... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T03:08
2024-05-28T03:08
безопасность
технологии
кубинка
ростех
патриот
высокоточные комплексы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748657801_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e198d12e58b6ca88a5279b9f499b49b.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Нового противопожарного робота Ант-1000ПМ, способного также бороться с завалами, впервые представят на выставке "Комплексная безопасность" в подмосковной Кубинке, сообщили во вторник в пресс-службе Ростеха. Международный салон "Комплексная безопасность" – ведущее мероприятие в области технологий безопасности гражданского применения. В 2024 году салон будет посвящен безопасности объектов инфраструктуры. Мероприятие пройдет с 29 мая по 1 июня в подмосковном парке "Патриот" (Кубинка). "Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех впервые покажет нового робота для тушения пожаров на XV выставке "Комплексная безопасность". Роботизированный комплекс создан на базе погрузчика Ант-1000, оснащен специальным модулем и может бороться с завалами и огнем на расстоянии более 60 метров", - говорится в сообщении. Главная особенность Ант-1000ПМ – система управления с внешними видеокамерами и датчиками, которая позволяет использовать машину дистанционно и не подвергать опасности спасателей. Применение данного робота актуально во время тушения пожаров сложных категорий, температура в эпицентре которых может превышать несколько тысяч градусов. Для борьбы с огнем робот получил специальный модуль, включающий лафетный ствол с водопенной эжекторной насадкой. С его помощью Ант-1000ПМ может "дотянуться" до пламени на расстоянии до 65 метров. При этом оборудование установлено на дистанционно-управляемой стреле, что также увеличивает специальные возможности робота.
https://ria.ru/20240501/roboty-1943202130.html
https://ria.ru/20240516/robot-pylesos-1945964776.html
кубинка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748657801_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_5e9bb37debe621b4ae3b6cc635a2efa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, кубинка, ростех, патриот, высокоточные комплексы
Безопасность, Технологии, Кубинка, Ростех, Патриот, Высокоточные комплексы
На выставке в Подмосковье представят противопожарного робота Ант-1000ПМ

"Ростех": на выставке в Подмосковье покажут противопожарного робота Ант-1000ПМ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Нового противопожарного робота Ант-1000ПМ, способного также бороться с завалами, впервые представят на выставке "Комплексная безопасность" в подмосковной Кубинке, сообщили во вторник в пресс-службе Ростеха.
Международный салон "Комплексная безопасность" – ведущее мероприятие в области технологий безопасности гражданского применения. В 2024 году салон будет посвящен безопасности объектов инфраструктуры. Мероприятие пройдет с 29 мая по 1 июня в подмосковном парке "Патриот" (Кубинка).
Столичные предприятия внедряют искусственный интеллект, автоматизированные линии, а также различные роботизированные системы - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
В Москве рассказали, как роботы помогают на заводах и складах
1 мая, 09:13
"Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех впервые покажет нового робота для тушения пожаров на XV выставке "Комплексная безопасность". Роботизированный комплекс создан на базе погрузчика Ант-1000, оснащен специальным модулем и может бороться с завалами и огнем на расстоянии более 60 метров", - говорится в сообщении.
Главная особенность Ант-1000ПМ – система управления с внешними видеокамерами и датчиками, которая позволяет использовать машину дистанционно и не подвергать опасности спасателей. Применение данного робота актуально во время тушения пожаров сложных категорий, температура в эпицентре которых может превышать несколько тысяч градусов.
Для борьбы с огнем робот получил специальный модуль, включающий лафетный ствол с водопенной эжекторной насадкой. С его помощью Ант-1000ПМ может "дотянуться" до пламени на расстоянии до 65 метров. При этом оборудование установлено на дистанционно-управляемой стреле, что также увеличивает специальные возможности робота.
Робот-пылесос Dreame Bot L10s Pro Ultra - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Обзор Dreame Bot L10s Pro Ultra: робот-пылесос со швабрами и камерой
16 мая, 16:16
 
БезопасностьТехнологииКубинкаРостехПатриотВысокоточные комплексы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала