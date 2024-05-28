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Новый союз. В США сделали неожиданный прогноз о будущем Украины - РИА Новости, 28.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:01 28.05.2024 (обновлено: 18:31 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/ritter-1948967193.html
Новый союз. В США сделали неожиданный прогноз о будущем Украины
Новый союз. В США сделали неожиданный прогноз о будущем Украины - РИА Новости, 28.05.2024
Новый союз. В США сделали неожиданный прогноз о будущем Украины
Россия стремится не к разрушению украинской территории, а к созданию надежного и функционально союзника в будущем, когда на Украине будет решена проблема с... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T18:01
2024-05-28T18:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
скотт риттер
владимир путин
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Россия стремится не к разрушению украинской территории, а к созданию надежного и функционально союзника в будущем, когда на Украине будет решена проблема с коррупцией и неонацистами, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Dialogue Works."Уничтожение Украины создаст лишь "болезнь" бедности и раздора, которые вернут на место все прошлые проблемы страны. (России – прим. ред.) нужно избавить Украину от бандеровцев и не дать Западу ни малейшего шанса снова заразить страну "вирусом" ультранационализма", — считает эксперт.По его мнению, успешная демилитаризация даст украинцам шанс выбрать более компетентного лидера и наладить взаимовыгодные крепкие отношения с Москвой."В союзе с Россией Украина могла бы иметь возможность широкого доступа к мировой экономике.Она могла бы стать частью коллективного процесса взаимодействия с миром и взаимовыгодного процветания", — считает эксперт.Президент России Владимир Путин ранее не раз подчеркивал, что Украиной руководят люди, которые руководствуются интересами не населения страны, а западных хозяев, которые и нацеливают Киев на продолжение конфликта с Москвой.
https://ria.ru/20240527/ukraina-1948679734.html
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в мире, украина, россия, москва, скотт риттер, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Скотт Риттер, Владимир Путин
Новый союз. В США сделали неожиданный прогноз о будущем Украины

Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия желает создать себе союзника в лице Украины

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкНациональные флаги Украины и России
Национальные флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Национальные флаги Украины и России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Россия стремится не к разрушению украинской территории, а к созданию надежного и функционально союзника в будущем, когда на Украине будет решена проблема с коррупцией и неонацистами, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
"Уничтожение Украины создаст лишь "болезнь" бедности и раздора, которые вернут на место все прошлые проблемы страны. (России – прим. ред.) нужно избавить Украину от бандеровцев и не дать Западу ни малейшего шанса снова заразить страну "вирусом" ультранационализма", — считает эксперт.
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По его мнению, успешная демилитаризация даст украинцам шанс выбрать более компетентного лидера и наладить взаимовыгодные крепкие отношения с Москвой.
"В союзе с Россией Украина могла бы иметь возможность широкого доступа к мировой экономике.Она могла бы стать частью коллективного процесса взаимодействия с миром и взаимовыгодного процветания", — считает эксперт.
Президент России Владимир Путин ранее не раз подчеркивал, что Украиной руководят люди, которые руководствуются интересами не населения страны, а западных хозяев, которые и нацеливают Киев на продолжение конфликта с Москвой.
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