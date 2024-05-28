https://ria.ru/20240528/ritter-1948967193.html

Новый союз. В США сделали неожиданный прогноз о будущем Украины

Новый союз. В США сделали неожиданный прогноз о будущем Украины - РИА Новости, 28.05.2024

Новый союз. В США сделали неожиданный прогноз о будущем Украины

Россия стремится не к разрушению украинской территории, а к созданию надежного и функционально союзника в будущем, когда на Украине будет решена проблема с... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T18:01

2024-05-28T18:01

2024-05-28T18:31

специальная военная операция на украине

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скотт риттер

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Россия стремится не к разрушению украинской территории, а к созданию надежного и функционально союзника в будущем, когда на Украине будет решена проблема с коррупцией и неонацистами, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Dialogue Works."Уничтожение Украины создаст лишь "болезнь" бедности и раздора, которые вернут на место все прошлые проблемы страны. (России – прим. ред.) нужно избавить Украину от бандеровцев и не дать Западу ни малейшего шанса снова заразить страну "вирусом" ультранационализма", — считает эксперт.По его мнению, успешная демилитаризация даст украинцам шанс выбрать более компетентного лидера и наладить взаимовыгодные крепкие отношения с Москвой."В союзе с Россией Украина могла бы иметь возможность широкого доступа к мировой экономике.Она могла бы стать частью коллективного процесса взаимодействия с миром и взаимовыгодного процветания", — считает эксперт.Президент России Владимир Путин ранее не раз подчеркивал, что Украиной руководят люди, которые руководствуются интересами не населения страны, а западных хозяев, которые и нацеливают Киев на продолжение конфликта с Москвой.

https://ria.ru/20240527/ukraina-1948679734.html

https://ria.ru/20240528/polsha-1948927323.html

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