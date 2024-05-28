https://ria.ru/20240528/remont-1948982834.html

Гладков рассказал о ремонте белгородских дорог по нацпроекту

Гладков рассказал о ремонте белгородских дорог по нацпроекту - РИА Новости, 28.05.2024

Гладков рассказал о ремонте белгородских дорог по нацпроекту

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ходе реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в регионе, в рамках которого... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T18:56

2024-05-28T18:56

2024-05-28T18:56

белгородская область

вячеслав гладков

дороги

автомобильные дороги

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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ходе реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в регионе, в рамках которого уже сдан первый участок в Шебекинском округе, сообщила пресс-служба правительства региона. "В рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Белгородской области сдали первый объект. Это участок дороги в Шебекинском округе Артельная-Булановка, восемь километров. В целом, в этом году план 110 километров по всей области. Уверен, что, как и всегда, завершим эти работы досрочно", - сообщил глава региона, слова которого приводятся в сообщении. Благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние приведено 8,3 километра дорожного полотна. Подрядная организация сделала основание ресайклером с восстановлением профиля толщиной 15 сантиметров, уложила нижний и верхний слой асфальтобетона. Также дорожники отремонтировали пересечения и примыкания, установили водопропускную трубу, укрепили обочины асфальтогранулятом. На обновлённую дорогу нанесли разметку, а также установили дорожные знаки, рассказали в региональном правительстве. "Дорожный комплекс в нашей области всегда был сильный. Уверен, что в этом году мы тоже покажем хороший результат. Но главные оценки даете, конечно, вы, уважаемые жители нашей области, гости нашего региона, те, кто пользуется дорогами, тротуарами", - сказал Гладков, выразив надежду, что и в дальнейшем регион будет оставаться лучшим в стране по качеству дорог. Всего в текущем году в программу нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Белгородской области включен 101 объект, в том числе 80 муниципальных дорог, 11 дорог регионального значения и десять искусственных сооружений, общей протяженностью 112 км.

https://ria.ru/20240524/gladkov-1948214755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вячеслав гладков, дороги, автомобильные дороги