https://ria.ru/20240528/rakety-1948931925.html

Польша закупит у США ракеты AGM-158B-2 с увеличенной дальностью поражения

Польша закупит у США ракеты AGM-158B-2 с увеличенной дальностью поражения - РИА Новости, 28.05.2024

Польша закупит у США ракеты AGM-158B-2 с увеличенной дальностью поражения

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подписал контракт на поставки из США ракет AGM-158B-2 с увеличенной дальностью поражения (JASSM-ER), сообщило... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:58

2024-05-28T15:58

2024-05-28T15:58

сша

польша

b-2 (northrop grumman b2 spirit)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599206704_0:107:3073:1836_1920x0_80_0_0_2d03a0806a549022d72dfbfeaae44b04.jpg

ВАРШАВА, 28 мая - РИА Новости. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подписал контракт на поставки из США ракет AGM-158B-2 с увеличенной дальностью поражения (JASSM-ER), сообщило ведомство. Соглашение на сумму более 700 миллионов долларов США, предусматривает поставки нескольких сотен ракет дальностью около 1000 км. Ранее правительство Польши запросило у США возможности закупки до 821 ракеты JASSM-ER, а также содействие материально-технического характера.

https://ria.ru/20240313/rakety-1932816141.html

сша

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, польша, b-2 (northrop grumman b2 spirit)