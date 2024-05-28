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Польша закупит у США ракеты AGM-158B-2 с увеличенной дальностью поражения
Польша закупит у США ракеты AGM-158B-2 с увеличенной дальностью поражения - РИА Новости, 28.05.2024
Польша закупит у США ракеты AGM-158B-2 с увеличенной дальностью поражения
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подписал контракт на поставки из США ракет AGM-158B-2 с увеличенной дальностью поражения (JASSM-ER), сообщило... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:58
2024-05-28T15:58
2024-05-28T15:58
сша
польша
b-2 (northrop grumman b2 spirit)
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ВАРШАВА, 28 мая - РИА Новости. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подписал контракт на поставки из США ракет AGM-158B-2 с увеличенной дальностью поражения (JASSM-ER), сообщило ведомство. Соглашение на сумму более 700 миллионов долларов США, предусматривает поставки нескольких сотен ракет дальностью около 1000 км. Ранее правительство Польши запросило у США возможности закупки до 821 ракеты JASSM-ER, а также содействие материально-технического характера.
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сша, польша, b-2 (northrop grumman b2 spirit)
США, Польша, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)
Польша закупит у США ракеты AGM-158B-2 с увеличенной дальностью поражения
МО Польши: страна закупит у США ракеты с увеличенной дальностью поражения