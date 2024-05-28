https://ria.ru/20240528/rakety-1948803177.html

Кандидаты в ЕП от Франции отвергли идею дать ВСУ ракеты для атак по России

Кандидаты в ЕП от Франции отвергли идею дать ВСУ ракеты для атак по России - РИА Новости, 28.05.2024

Кандидаты в ЕП от Франции отвергли идею дать ВСУ ракеты для атак по России

Ряд лидеров списков французских партий на выборах в Европарламент в ходе теледебатов отвергли идею поставок Украине Европой ракет для ударов вглубь российской... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T02:18

2024-05-28T02:18

2024-05-28T05:52

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ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости. Ряд лидеров списков французских партий на выборах в Европарламент в ходе теледебатов отвергли идею поставок Украине Европой ракет для ударов вглубь российской территории."Вы конкретно спрашиваете о возможности отправки ракет, которые могут непосредственно затронуть российскую территорию — я против, как и многие европейские главы государств", — заявил глава правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделля на дебатах, транслировавшихся телеканалом BFMTV. Он объяснил свою позицию борьбой с "эскалацией". Схожую точку зрения выразила кандидат от левой партии "Непокорившаяся Франция" Манон Обри, которая также опасается "повышения уровня эскалации" и, кроме того, "столкновения двух ядерных держав — Франции и России".Лидер списка от правой партии "Отвоевание" Марион Марешаль считает, что поддерживать Украину — не должно означать "воевать вместо нее".Однако в ходе дебатов также звучали и другие точки зрения. Так, Мари Туссен от экологов призвала нарастить поддержку Евросоюза в адрес Украины, отметив, что не против ударов по военной инфраструктуре на территории России. Кандидат от социалистов Рафаэль Глюксманн призывал дать украинским войскам "то, что они хотят".Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием, продемонстрировал ему карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS, соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала C-SPAN.Также группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассуждая о призыве конгрессменов США разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по территории России, сказал, что в конгрессе много "горячих голов", которые хотели бы спровоцировать напряженность. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что такие призывы безрассудны и грозят втягиванием США в конфликт.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240420/konflikt-1941178353.html

https://ria.ru/20240528/minoborony-1948801965.html

https://ria.ru/20240527/frantsiya-1948761522.html

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россия

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украина, россия, сша, майкл маккол, энтони блинкен, ллойд остин, нато, европарламент