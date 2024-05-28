Рейтинг@Mail.ru
Кандидаты в ЕП от Франции отвергли идею дать ВСУ ракеты для атак по России - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:18 28.05.2024 (обновлено: 05:52 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/rakety-1948803177.html
Кандидаты в ЕП от Франции отвергли идею дать ВСУ ракеты для атак по России
Кандидаты в ЕП от Франции отвергли идею дать ВСУ ракеты для атак по России - РИА Новости, 28.05.2024
Кандидаты в ЕП от Франции отвергли идею дать ВСУ ракеты для атак по России
Ряд лидеров списков французских партий на выборах в Европарламент в ходе теледебатов отвергли идею поставок Украине Европой ракет для ударов вглубь российской... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T02:18
2024-05-28T05:52
украина
россия
сша
майкл маккол
энтони блинкен
ллойд остин
нато
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152057/81/1520578141_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_958bc6867cbbbd0ff0f6aa91bd9afc5f.jpg
ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости. Ряд лидеров списков французских партий на выборах в Европарламент в ходе теледебатов отвергли идею поставок Украине Европой ракет для ударов вглубь российской территории."Вы конкретно спрашиваете о возможности отправки ракет, которые могут непосредственно затронуть российскую территорию — я против, как и многие европейские главы государств", — заявил глава правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделля на дебатах, транслировавшихся телеканалом BFMTV. Он объяснил свою позицию борьбой с "эскалацией". Схожую точку зрения выразила кандидат от левой партии "Непокорившаяся Франция" Манон Обри, которая также опасается "повышения уровня эскалации" и, кроме того, "столкновения двух ядерных держав — Франции и России".Лидер списка от правой партии "Отвоевание" Марион Марешаль считает, что поддерживать Украину — не должно означать "воевать вместо нее".Однако в ходе дебатов также звучали и другие точки зрения. Так, Мари Туссен от экологов призвала нарастить поддержку Евросоюза в адрес Украины, отметив, что не против ударов по военной инфраструктуре на территории России. Кандидат от социалистов Рафаэль Глюксманн призывал дать украинским войскам "то, что они хотят".Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием, продемонстрировал ему карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS, соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала C-SPAN.Также группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассуждая о призыве конгрессменов США разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по территории России, сказал, что в конгрессе много "горячих голов", которые хотели бы спровоцировать напряженность. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что такие призывы безрассудны и грозят втягиванием США в конфликт.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240420/konflikt-1941178353.html
https://ria.ru/20240528/minoborony-1948801965.html
https://ria.ru/20240527/frantsiya-1948761522.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152057/81/1520578141_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_3b5ad9f42047e3c06cbbd5356f2027cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, майкл маккол, энтони блинкен, ллойд остин, нато, европарламент
Украина, Россия, США, Майкл Маккол, Энтони Блинкен, Ллойд Остин, НАТО, Европарламент
Кандидаты в ЕП от Франции отвергли идею дать ВСУ ракеты для атак по России

Ряд французских кандидатов в ЕП отвергли идею поставок ВСУ ракет для атак по РФ

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкНочной вид на Триумфальную арку, Елисейские поля и бизнес-квартал La Défense в Париже
Ночной вид на Триумфальную арку, Елисейские поля и бизнес-квартал La Défense в Париже - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Ночной вид на Триумфальную арку, Елисейские поля и бизнес-квартал La Défense в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости. Ряд лидеров списков французских партий на выборах в Европарламент в ходе теледебатов отвергли идею поставок Украине Европой ракет для ударов вглубь российской территории.
«
"Вы конкретно спрашиваете о возможности отправки ракет, которые могут непосредственно затронуть российскую территорию — я против, как и многие европейские главы государств", — заявил глава правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделля на дебатах, транслировавшихся телеканалом BFMTV.
Он объяснил свою позицию борьбой с "эскалацией". Схожую точку зрения выразила кандидат от левой партии "Непокорившаяся Франция" Манон Обри, которая также опасается "повышения уровня эскалации" и, кроме того, "столкновения двух ядерных держав — Франции и России".
Французские солдаты - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Потомок Наполеона заговорил о конфликте с Россией
20 апреля, 03:20
Лидер списка от правой партии "Отвоевание" Марион Марешаль считает, что поддерживать Украину — не должно означать "воевать вместо нее".
Однако в ходе дебатов также звучали и другие точки зрения. Так, Мари Туссен от экологов призвала нарастить поддержку Евросоюза в адрес Украины, отметив, что не против ударов по военной инфраструктуре на территории России. Кандидат от социалистов Рафаэль Глюксманн призывал дать украинским войскам "то, что они хотят".
Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием, продемонстрировал ему карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS, соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала C-SPAN.
Также группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Минобороны Украины объяснило слова Сырского об инструкторах из Франции
01:50
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассуждая о призыве конгрессменов США разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по территории России, сказал, что в конгрессе много "горячих голов", которые хотели бы спровоцировать напряженность. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что такие призывы безрассудны и грозят втягиванием США в конфликт.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Французский инструктор тренирует украинских военных - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
СМИ: во Франции прорабатывают отправку военных инструкторов на Украину
Вчера, 20:18
 
УкраинаРоссияСШАМайкл МакколЭнтони БлинкенЛлойд ОстинНАТОЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала