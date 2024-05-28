https://ria.ru/20240528/rafakh-1948929100.html

Танки ЦАХАЛ въехали в центр Рафаха, идут столкновения

Танки ЦАХАЛ въехали в центр Рафаха, идут столкновения - РИА Новости, 28.05.2024

Танки ЦАХАЛ въехали в центр Рафаха, идут столкновения

Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) въехали в центр Рафаха на юге сектора Газа, в городе вспыхнули столкновения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:49

2024-05-28T15:49

2024-05-28T16:29

в мире

израиль

рафах (провинция)

египет

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) въехали в центр Рафаха на юге сектора Газа, в городе вспыхнули столкновения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных жителей. "Израильские танки расположились на дорожной развязке <…> в центре города Рафах", — приводит агентство слова очевидцев. Источник в службах безопасности подтвердил эту информацию. Как отметило Франс Пресс, местные жители сообщили о столкновениях в месте стоянки бронетехники между израильскими войсками и "членами вооруженных формирований". Палестинская служба гражданской обороны накануне сообщила, что не менее 40 человек погибли, а еще десятки получили ранения при израильском авиаударе по палаточному лагерю в Рафахе на юге палестинского сектора Газа, где разместились десятки тысяч беженцев. Война в секторе ГазаПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.В октябре 2023 года, после проникновения бойцов ХАМАС на юг еврейского государства, где они открыли огонь как по военным, так и по гражданским, в регионе начались очередные боевые столкновения.В ответ на действия палестинского движения Тель-Авив начал военную операцию в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.Сейчас сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы Армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.Израиль потерял около 1,2 тысячи человек, в секторе Газа погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240422/nyt-1941648671.html

https://ria.ru/20231124/toplivo-1911515452.html

https://ria.ru/20240527/rafakh-1948767194.html

https://ria.ru/20231216/zalozhniki-1916217841.html

израиль

рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, рафах (провинция), египет, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году