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Умер продюсер "Крестного отца" Альберт Радди - РИА Новости, 28.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:25 28.05.2024 (обновлено: 23:29 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/raddi-1949020906.html
Умер продюсер "Крестного отца" Альберт Радди
Умер продюсер "Крестного отца" Альберт Радди - РИА Новости, 28.05.2024
Умер продюсер "Крестного отца" Альберт Радди
Канадско-американский продюсер Альберт Радди, получивший две премии "Оскар" за фильмы "Крестный отец" и "Малышка на миллион", скончался в возрасте 94 лет,... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T23:25
2024-05-28T23:29
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Канадско-американский продюсер Альберт Радди, получивший две премии "Оскар" за фильмы "Крестный отец" и "Малышка на миллион", скончался в возрасте 94 лет, сообщает портал Deadline со ссылкой на представителя семьи. "Альберт Радди, получивший два "Оскара" за продюсирование фильмов "Крестный отец" и "Малышка на миллион"... скончался 25 мая в Медицинском центре имени Рональда Рейгана при Калифорнийском университете после непродолжительной болезни", - передает портал со ссылкой на представителя семьи продюсера. Как пишет портал, Радди был одним из девяти продюсеров, когда-либо получавших два и более "Оскара" за лучшие картины, причем с самым большим интервалом между наградами, который составил 32 года. Радди известен также работой над сериалом "Уокер, техасский рейнджер" с актером Чаком Норрисом в главной роли. Согласно порталу, последней продюсерской работой Радди на большом экране стал вестерн американского режиссера Клинта Иствуда "Мужские слёзы" (Cry Macho), вышедший в 2021 году.
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рональд рейган, чак норрис (карлос норрис), клинт иствуд, сша
Культура, Рональд Рейган, Чак Норрис (Карлос Норрис), Клинт Иствуд, США
Умер продюсер "Крестного отца" Альберт Радди

Deadline: продюсер фильма "Крестный отец" Альберт Радди умер в возрасте 94 лет

© AP Photo / Reed SaxonПродюсер Альберт Радди
Продюсер Альберт Радди - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Reed Saxon
Продюсер Альберт Радди. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Канадско-американский продюсер Альберт Радди, получивший две премии "Оскар" за фильмы "Крестный отец" и "Малышка на миллион", скончался в возрасте 94 лет, сообщает портал Deadline со ссылкой на представителя семьи.
«
"Альберт Радди, получивший два "Оскара" за продюсирование фильмов "Крестный отец" и "Малышка на миллион"... скончался 25 мая в Медицинском центре имени Рональда Рейгана при Калифорнийском университете после непродолжительной болезни", - передает портал со ссылкой на представителя семьи продюсера.
Как пишет портал, Радди был одним из девяти продюсеров, когда-либо получавших два и более "Оскара" за лучшие картины, причем с самым большим интервалом между наградами, который составил 32 года. Радди известен также работой над сериалом "Уокер, техасский рейнджер" с актером Чаком Норрисом в главной роли.
Согласно порталу, последней продюсерской работой Радди на большом экране стал вестерн американского режиссера Клинта Иствуда "Мужские слёзы" (Cry Macho), вышедший в 2021 году.
 
КультураРональд РейганЧак Норрис (Карлос Норрис)Клинт ИствудСША
 
 
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