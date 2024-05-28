https://ria.ru/20240528/raddi-1949020906.html

Умер продюсер "Крестного отца" Альберт Радди

Умер продюсер "Крестного отца" Альберт Радди - РИА Новости, 28.05.2024

Умер продюсер "Крестного отца" Альберт Радди

Канадско-американский продюсер Альберт Радди, получивший две премии "Оскар" за фильмы "Крестный отец" и "Малышка на миллион", скончался в возрасте 94 лет,... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T23:25

2024-05-28T23:25

2024-05-28T23:29

культура

рональд рейган

чак норрис (карлос норрис)

клинт иствуд

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Канадско-американский продюсер Альберт Радди, получивший две премии "Оскар" за фильмы "Крестный отец" и "Малышка на миллион", скончался в возрасте 94 лет, сообщает портал Deadline со ссылкой на представителя семьи. "Альберт Радди, получивший два "Оскара" за продюсирование фильмов "Крестный отец" и "Малышка на миллион"... скончался 25 мая в Медицинском центре имени Рональда Рейгана при Калифорнийском университете после непродолжительной болезни", - передает портал со ссылкой на представителя семьи продюсера. Как пишет портал, Радди был одним из девяти продюсеров, когда-либо получавших два и более "Оскара" за лучшие картины, причем с самым большим интервалом между наградами, который составил 32 года. Радди известен также работой над сериалом "Уокер, техасский рейнджер" с актером Чаком Норрисом в главной роли. Согласно порталу, последней продюсерской работой Радди на большом экране стал вестерн американского режиссера Клинта Иствуда "Мужские слёзы" (Cry Macho), вышедший в 2021 году.

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рональд рейган, чак норрис (карлос норрис), клинт иствуд, сша