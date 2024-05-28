Умер продюсер "Крестного отца" Альберт Радди
Deadline: продюсер фильма "Крестный отец" Альберт Радди умер в возрасте 94 лет
© AP Photo / Reed SaxonПродюсер Альберт Радди
© AP Photo / Reed Saxon
Продюсер Альберт Радди. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Канадско-американский продюсер Альберт Радди, получивший две премии "Оскар" за фильмы "Крестный отец" и "Малышка на миллион", скончался в возрасте 94 лет, сообщает портал Deadline со ссылкой на представителя семьи.
«
"Альберт Радди, получивший два "Оскара" за продюсирование фильмов "Крестный отец" и "Малышка на миллион"... скончался 25 мая в Медицинском центре имени Рональда Рейгана при Калифорнийском университете после непродолжительной болезни", - передает портал со ссылкой на представителя семьи продюсера.
Как пишет портал, Радди был одним из девяти продюсеров, когда-либо получавших два и более "Оскара" за лучшие картины, причем с самым большим интервалом между наградами, который составил 32 года. Радди известен также работой над сериалом "Уокер, техасский рейнджер" с актером Чаком Норрисом в главной роли.
Согласно порталу, последней продюсерской работой Радди на большом экране стал вестерн американского режиссера Клинта Иствуда "Мужские слёзы" (Cry Macho), вышедший в 2021 году.