https://ria.ru/20240528/putin-1948955110.html
Путин: военное положение на Украине не пролонгирует итоги прошлых выборов
Путин: военное положение на Украине не пролонгирует итоги прошлых выборов - РИА Новости, 28.05.2024
Путин: военное положение на Украине не пролонгирует итоги прошлых выборов
В конституции Украины ничего нет о том, что выборы президента пролонгируются, если не проводятся новые из-за военного положения, сказал президент России... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T17:07
2024-05-28T17:07
2024-05-28T17:07
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. В конституции Украины ничего нет о том, что выборы президента пролонгируются, если не проводятся новые из-за военного положения, сказал президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан. "Действительно, закон Украины... о правовом положении закона о военном положении говорит о том, что в период военного положения выборы президента не проводятся. Но это не значит, что они пролонгируются. Они не проводятся. Но кто сказал, что они должны быть пролонгированы? Об этом в конституции ничего нет", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240528/putin-1948935422.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, украина, россия, узбекистан, владимир путин
Политика, Украина, Россия, Узбекистан, Владимир Путин
Путин: военное положение на Украине не пролонгирует итоги прошлых выборов
Путин: в конституции Украины не говорится, что выборы президента пролонгируются
ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. В конституции Украины ничего нет о том, что выборы президента пролонгируются, если не проводятся новые из-за военного положения, сказал президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
"Действительно, закон Украины... о правовом положении закона о военном положении говорит о том, что в период военного положения выборы президента не проводятся. Но это не значит, что они пролонгируются. Они не проводятся. Но кто сказал, что они должны быть пролонгированы? Об этом в конституции ничего нет", - сказал Путин.