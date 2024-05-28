https://ria.ru/20240528/putin-1948955110.html

Путин: военное положение на Украине не пролонгирует итоги прошлых выборов

Путин: военное положение на Украине не пролонгирует итоги прошлых выборов - РИА Новости, 28.05.2024

Путин: военное положение на Украине не пролонгирует итоги прошлых выборов

В конституции Украины ничего нет о том, что выборы президента пролонгируются, если не проводятся новые из-за военного положения, сказал президент России... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T17:07

2024-05-28T17:07

2024-05-28T17:07

политика

украина

россия

узбекистан

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. В конституции Украины ничего нет о том, что выборы президента пролонгируются, если не проводятся новые из-за военного положения, сказал президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан. "Действительно, закон Украины... о правовом положении закона о военном положении говорит о том, что в период военного положения выборы президента не проводятся. Но это не значит, что они пролонгируются. Они не проводятся. Но кто сказал, что они должны быть пролонгированы? Об этом в конституции ничего нет", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240528/putin-1948935422.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, украина, россия, узбекистан, владимир путин