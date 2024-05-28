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Путин высказался об иностранных военных на Украине, стоящих вдоль границы - РИА Новости, 28.05.2024
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17:02 28.05.2024 (обновлено: 17:50 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/putin-1948953357.html
Путин высказался об иностранных военных на Украине, стоящих вдоль границы
Путин высказался об иностранных военных на Украине, стоящих вдоль границы - РИА Новости, 28.05.2024
Путин высказался об иностранных военных на Украине, стоящих вдоль границы
Президент РФ Владимир Путин назвал чушью и дурью предположения, что целью иностранных военных на Украине может быть высвобождение украинских войск. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T17:02
2024-05-28T17:50
в мире
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россия
узбекистан
владимир путин
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал чушью и дурью предположения, что целью иностранных военных на Украине может быть высвобождение украинских войск. На пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан президента спросили про иностранных наёмников на территории Украины. "Под видом освободить какие-то подразделения Украины, стоящие вдоль границы, высвободить их для того, чтобы отправить на поле боя, держать (иностранных военных - ред.) вдоль границ для обеспечения их безопасности - чушь и дурь. Вот и всё", - сказал президент.
https://ria.ru/20240528/peregovory-1948943313.html
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в мире, украина, россия, узбекистан, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Узбекистан, Владимир Путин
Путин высказался об иностранных военных на Украине, стоящих вдоль границы

Путин: идея держать иностранных военных на Украине у границы с Россией — чушь

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал чушью и дурью предположения, что целью иностранных военных на Украине может быть высвобождение украинских войск.
На пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан президента спросили про иностранных наёмников на территории Украины.
«
"Под видом освободить какие-то подразделения Украины, стоящие вдоль границы, высвободить их для того, чтобы отправить на поле боя, держать (иностранных военных - ред.) вдоль границ для обеспечения их безопасности - чушь и дурь. Вот и всё", - сказал президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Путин заявил о готовности России продолжать переговорный процесс по Украине
Вчера, 16:31
 
В миреУкраинаРоссияУзбекистанВладимир Путин
 
 
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