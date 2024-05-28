https://ria.ru/20240528/putin-1948953357.html

Путин высказался об иностранных военных на Украине, стоящих вдоль границы

Путин высказался об иностранных военных на Украине, стоящих вдоль границы - РИА Новости, 28.05.2024

Путин высказался об иностранных военных на Украине, стоящих вдоль границы

Президент РФ Владимир Путин назвал чушью и дурью предположения, что целью иностранных военных на Украине может быть высвобождение украинских войск. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T17:02

2024-05-28T17:02

2024-05-28T17:50

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узбекистан

владимир путин

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал чушью и дурью предположения, что целью иностранных военных на Украине может быть высвобождение украинских войск. На пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан президента спросили про иностранных наёмников на территории Украины. "Под видом освободить какие-то подразделения Украины, стоящие вдоль границы, высвободить их для того, чтобы отправить на поле боя, держать (иностранных военных - ред.) вдоль границ для обеспечения их безопасности - чушь и дурь. Вот и всё", - сказал президент.

https://ria.ru/20240528/peregovory-1948943313.html

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в мире, украина, россия, узбекистан, владимир путин