https://ria.ru/20240528/putin-1948951458.html

Путин назвал ввод западных войск на Украину шагом к конфликту в Европе

Путин назвал ввод западных войск на Украину шагом к конфликту в Европе - РИА Новости, 28.05.2024

Путин назвал ввод западных войск на Украину шагом к конфликту в Европе

Ввод западных войск на Украину - это нагнетание и ещё один шаг к конфликту в Европе и глобальному конфликту, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T16:57

2024-05-28T16:57

2024-05-28T16:59

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украина

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владимир путин

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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Ввод западных войск на Украину - это нагнетание и ещё один шаг к конфликту в Европе и глобальному конфликту, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я не думаю, что это (западные войска на Украине - ред.) хорошее и правильное решение и хороший выход. Это нагнетание и ещё один шаг к серьезному конфликту в Европе и глобальному конфликту. Им это нужно? Пожалуйста", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан. Президент РФ подчеркнул, что Россия всё равно будет делать "так, как мы считаем нужным вне зависимости от того, кто находится на территории Украины".

https://ria.ru/20240527/voyna-1948457320.html

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россия, украина, европа, владимир путин