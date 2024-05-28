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Путин назвал ввод западных войск на Украину шагом к конфликту в Европе - РИА Новости, 28.05.2024
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16:57 28.05.2024 (обновлено: 16:59 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/putin-1948951458.html
Путин назвал ввод западных войск на Украину шагом к конфликту в Европе
Путин назвал ввод западных войск на Украину шагом к конфликту в Европе - РИА Новости, 28.05.2024
Путин назвал ввод западных войск на Украину шагом к конфликту в Европе
Ввод западных войск на Украину - это нагнетание и ещё один шаг к конфликту в Европе и глобальному конфликту, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:57
2024-05-28T16:59
россия
украина
европа
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Ввод западных войск на Украину - это нагнетание и ещё один шаг к конфликту в Европе и глобальному конфликту, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я не думаю, что это (западные войска на Украине - ред.) хорошее и правильное решение и хороший выход. Это нагнетание и ещё один шаг к серьезному конфликту в Европе и глобальному конфликту. Им это нужно? Пожалуйста", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан. Президент РФ подчеркнул, что Россия всё равно будет делать "так, как мы считаем нужным вне зависимости от того, кто находится на территории Украины".
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россия, украина, европа, владимир путин
Россия, Украина, Европа, Владимир Путин
Путин назвал ввод западных войск на Украину шагом к конфликту в Европе

Путин назвал ввод войск на Украину нагнетанием и шагом к конфликту в Европе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Ввод западных войск на Украину - это нагнетание и ещё один шаг к конфликту в Европе и глобальному конфликту, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я не думаю, что это (западные войска на Украине - ред.) хорошее и правильное решение и хороший выход. Это нагнетание и ещё один шаг к серьезному конфликту в Европе и глобальному конфликту. Им это нужно? Пожалуйста", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
Изображение сгенерировано ИИ
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Президент РФ подчеркнул, что Россия всё равно будет делать "так, как мы считаем нужным вне зависимости от того, кто находится на территории Украины".
 
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