https://ria.ru/20240528/putin-1948944788.html

Если бы Украиной не командовали, Россия бы с ней договорилась, заявил Путин

Если бы Украиной не командовали, Россия бы с ней договорилась, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2024

Если бы Украиной не командовали, Россия бы с ней договорилась, заявил Путин

Россия и Украина давно бы договорились, если бы Украиной командовали те, кто руководствуется национальными интересами, а не интересами хозяев, заявил президент... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T16:35

2024-05-28T16:35

2024-05-28T17:03

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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Россия и Украина давно бы договорились, если бы Украиной командовали те, кто руководствуется национальными интересами, а не интересами хозяев, заявил президент РФ Владимир Путин. "К сожалению, пока Александр Григорьевич (Лукашенко – ред.) военными на Украине не командует. Если бы командовал, мы бы уже давно решили этот конфликт, причем к взаимному удовлетворению, мы бы нашли развязки с Украиной. Если бы Украиной сейчас командовали люди, которые руководствовались бы национальными интересами, а не интересами своих хозяев в Европе или за океаном", - сказал Путин на пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан, комментируя высказывание журналиста, что президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее предлагал в качестве собеседников украинских военных.

https://ria.ru/20240528/putin-1948942131.html

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Путин: "К сожалению, пока Александр Григорьевич военными на Украине не командует" "К сожалению, пока Александр Григорьевич военными на Украине не командует". Путин в шутку посетовал, что Лукашенко не командует военными на Украине. Президент России отметил, что если бы в Киеве были люди, которые руководствуются национальными интересами, решение конфликта уже бы нашли. 2024-05-28T16:35 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, украина, россия, европа, владимир путин, сша, узбекистан