https://ria.ru/20240528/putin-1948944788.html
Если бы Украиной не командовали, Россия бы с ней договорилась, заявил Путин
Если бы Украиной не командовали, Россия бы с ней договорилась, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2024
Если бы Украиной не командовали, Россия бы с ней договорилась, заявил Путин
Россия и Украина давно бы договорились, если бы Украиной командовали те, кто руководствуется национальными интересами, а не интересами хозяев, заявил президент... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:35
2024-05-28T16:35
2024-05-28T17:03
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Россия и Украина давно бы договорились, если бы Украиной командовали те, кто руководствуется национальными интересами, а не интересами хозяев, заявил президент РФ Владимир Путин. "К сожалению, пока Александр Григорьевич (Лукашенко – ред.) военными на Украине не командует. Если бы командовал, мы бы уже давно решили этот конфликт, причем к взаимному удовлетворению, мы бы нашли развязки с Украиной. Если бы Украиной сейчас командовали люди, которые руководствовались бы национальными интересами, а не интересами своих хозяев в Европе или за океаном", - сказал Путин на пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан, комментируя высказывание журналиста, что президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее предлагал в качестве собеседников украинских военных.
https://ria.ru/20240528/putin-1948942131.html
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Путин: "К сожалению, пока Александр Григорьевич военными на Украине не командует"
"К сожалению, пока Александр Григорьевич военными на Украине не командует". Путин в шутку посетовал, что Лукашенко не командует военными на Украине. Президент России отметил, что если бы в Киеве были люди, которые руководствуются национальными интересами, решение конфликта уже бы нашли.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Европа, Владимир Путин, США, Узбекистан
Если бы Украиной не командовали, Россия бы с ней договорилась, заявил Путин
Путин: Россия могла бы договориться с Украиной, если бы не интересы ее хозяев