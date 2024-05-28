https://ria.ru/20240528/putin-1948943117.html
Желания США договариваться в сфере вооружений не видно, заявил Путин
Желания США договариваться в сфере вооружений не видно, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2024
Желания США договариваться в сфере вооружений не видно, заявил Путин
США хотели договариваться с Россией в сфере стратегического вооружения, но пока большого желания не видно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:29
2024-05-28T16:29
2024-05-28T16:37
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. США хотели договариваться с Россией в сфере стратегического вооружения, но пока большого желания не видно, заявил президент РФ Владимир Путин."Мне кажется, они хотели договариваться в сфере стратегических вооружений. Но что-то мы не видим большого желания это делать. Разговоры на этот счет есть, а большого желания мы как бы не видим. Посмотрим, что будет происходить дальше", - сказал Путин в рамках пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
https://ria.ru/20240528/putin-1948938211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, сша, узбекистан, в мире
Россия, Владимир Путин, США, Узбекистан, В мире
Желания США договариваться в сфере вооружений не видно, заявил Путин
Путин: большого желания США договариваться о стратегических вооружениях не видим