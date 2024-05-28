https://ria.ru/20240528/putin-1948943117.html

Желания США договариваться в сфере вооружений не видно, заявил Путин

Желания США договариваться в сфере вооружений не видно, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2024

Желания США договариваться в сфере вооружений не видно, заявил Путин

США хотели договариваться с Россией в сфере стратегического вооружения, но пока большого желания не видно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T16:29

2024-05-28T16:29

2024-05-28T16:37

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. США хотели договариваться с Россией в сфере стратегического вооружения, но пока большого желания не видно, заявил президент РФ Владимир Путин."Мне кажется, они хотели договариваться в сфере стратегических вооружений. Но что-то мы не видим большого желания это делать. Разговоры на этот счет есть, а большого желания мы как бы не видим. Посмотрим, что будет происходить дальше", - сказал Путин в рамках пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.

https://ria.ru/20240528/putin-1948938211.html

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Дарья Буймова

россия, владимир путин, сша, узбекистан, в мире