https://ria.ru/20240528/putin-1948942131.html
Запад хочет создать видимость мировой поддержки Украины, заявил Путин
Запад хочет создать видимость мировой поддержки Украины, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2024
Запад хочет создать видимость мировой поддержки Украины, заявил Путин
Коллективный Запад хочет создать видимость поддержки Украины от мирового сообщества, но у них это не получится, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:26
2024-05-28T16:26
2024-05-28T16:45
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Коллективный Запад хочет создать видимость поддержки Украины от мирового сообщества, но у них это не получится, заявил президент России Владимир Путин."Хотят что-то нарисовать, создать видимость мировой поддержки тому, что нарисовали добровольно сами, исходя из своих хотелок, и представить это как консолидированную позицию мирового сообщества. Ну не получится у них так", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.Глава государства отметил, что это говорит о том, что Запад не хочет договариваться с Россией."Это как раз говорит о том, что не хотят договариваться, а цепляются за то, чтобы еще и еще что-то получить и переломить ситуацию на поле боя. Не получается. И чем больше будет попыток, тем больше будет потерь. И потери далеко не в пользу украинских вооруженных сил", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240528/peregovory-1948943313.html
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украина, россия, владимир путин, узбекистан
Украина, Россия, Владимир Путин, Узбекистан
Запад хочет создать видимость мировой поддержки Украины, заявил Путин
Путин: Запад хочет создать видимость мировой поддержки Украины, это не получится