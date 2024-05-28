https://ria.ru/20240528/putin-1948942131.html

Запад хочет создать видимость мировой поддержки Украины, заявил Путин

Запад хочет создать видимость мировой поддержки Украины, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2024

Запад хочет создать видимость мировой поддержки Украины, заявил Путин

Коллективный Запад хочет создать видимость поддержки Украины от мирового сообщества, но у них это не получится, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T16:26

2024-05-28T16:26

2024-05-28T16:45

украина

россия

владимир путин

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Коллективный Запад хочет создать видимость поддержки Украины от мирового сообщества, но у них это не получится, заявил президент России Владимир Путин."Хотят что-то нарисовать, создать видимость мировой поддержки тому, что нарисовали добровольно сами, исходя из своих хотелок, и представить это как консолидированную позицию мирового сообщества. Ну не получится у них так", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.Глава государства отметил, что это говорит о том, что Запад не хочет договариваться с Россией."Это как раз говорит о том, что не хотят договариваться, а цепляются за то, чтобы еще и еще что-то получить и переломить ситуацию на поле боя. Не получается. И чем больше будет попыток, тем больше будет потерь. И потери далеко не в пользу украинских вооруженных сил", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240528/peregovory-1948943313.html

украина

россия

узбекистан

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украина, россия, владимир путин, узбекистан