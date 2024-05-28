https://ria.ru/20240528/putin-1948940801.html
Россия в любом случае будет действовать, как считает нужным, заявил Путин
Россия в любом случае будет действовать, как считает нужным, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2024
Россия в любом случае будет действовать, как считает нужным, заявил Путин
Россия будет делать так, как считает нужным вне зависимости от того, кто присутствует на Украине, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:23
2024-05-28T16:23
2024-05-28T16:33
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украина
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Россия будет делать так, как считает нужным вне зависимости от того, кто присутствует на Украине, заявил президент России Владимир Путин."Мы все равно будем делать так, как мы считаем нужным, вне зависимости от того, кто находится на территории Украины. И вот это они должны знать точно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.
https://ria.ru/20240528/ukraina-1948942563.html
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россия, украина, узбекистан, владимир путин
Россия, Украина, Узбекистан, Владимир Путин
Россия в любом случае будет действовать, как считает нужным, заявил Путин
Путин: для планов России не важно, кто в данный момент присутствует на Украине