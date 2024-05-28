https://ria.ru/20240528/putin-1948940801.html

Россия в любом случае будет действовать, как считает нужным, заявил Путин

Россия в любом случае будет действовать, как считает нужным, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2024

Россия в любом случае будет действовать, как считает нужным, заявил Путин

Россия будет делать так, как считает нужным вне зависимости от того, кто присутствует на Украине, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T16:23

2024-05-28T16:23

2024-05-28T16:33

россия

украина

узбекистан

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Россия будет делать так, как считает нужным вне зависимости от того, кто присутствует на Украине, заявил президент России Владимир Путин."Мы все равно будем делать так, как мы считаем нужным, вне зависимости от того, кто находится на территории Украины. И вот это они должны знать точно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

https://ria.ru/20240528/ukraina-1948942563.html

россия

украина

узбекистан

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россия, украина, узбекистан, владимир путин