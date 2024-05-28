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Россия в любом случае будет действовать, как считает нужным, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2024
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16:23 28.05.2024 (обновлено: 16:33 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/putin-1948940801.html
Россия в любом случае будет действовать, как считает нужным, заявил Путин
Россия в любом случае будет действовать, как считает нужным, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2024
Россия в любом случае будет действовать, как считает нужным, заявил Путин
Россия будет делать так, как считает нужным вне зависимости от того, кто присутствует на Украине, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:23
2024-05-28T16:33
россия
украина
узбекистан
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Россия будет делать так, как считает нужным вне зависимости от того, кто присутствует на Украине, заявил президент России Владимир Путин."Мы все равно будем делать так, как мы считаем нужным, вне зависимости от того, кто находится на территории Украины. И вот это они должны знать точно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.
https://ria.ru/20240528/ukraina-1948942563.html
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россия, украина, узбекистан, владимир путин
Россия, Украина, Узбекистан, Владимир Путин
Россия в любом случае будет действовать, как считает нужным, заявил Путин

Путин: для планов России не важно, кто в данный момент присутствует на Украине

Пресс-конференция Владимира Путина по итогам визита в Узбекистан
Пресс-конференция Владимира Путина по итогам визита в Узбекистан
Пресс-конференция Владимира Путина по итогам визита в Узбекистан
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Россия будет делать так, как считает нужным вне зависимости от того, кто присутствует на Украине, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы все равно будем делать так, как мы считаем нужным, вне зависимости от того, кто находится на территории Украины. И вот это они должны знать точно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Украинским правителям не жалко свой народ, заявил Путин
Вчера, 16:27
 
РоссияУкраинаУзбекистанВладимир Путин
 
 
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