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Путин высказался об ударе по экономическому суверенитету Центральной Азии - РИА Новости, 28.05.2024
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16:19 28.05.2024 (обновлено: 16:54 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/putin-1948939412.html
Путин высказался об ударе по экономическому суверенитету Центральной Азии
Путин высказался об ударе по экономическому суверенитету Центральной Азии - РИА Новости, 28.05.2024
Путин высказался об ударе по экономическому суверенитету Центральной Азии
Отсутствие суверенитета в стране наносит ущерб и международной безопасности, и мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:19
2024-05-28T16:54
сша
центральная азия
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Отсутствие суверенитета в стране наносит ущерб и международной безопасности, и мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан, добавив, что страна должна быть суверенной даже в социально-экономическом плане, иначе на государство всегда будут давить и подчинять его интересы своим."Мы знаем, что оказывалось давление на регион Центральной Азии, но я пока не вижу, что все встали на колени и готовы слепо исполнять любые указы из-за океана. Они, конечно, совершают - американцы и европейцы - определенные действия, которые наносят ущерб нашим партнерам. Но в конечном итоге - это тоже суверенный выбор любой страны: как выстраивать свою политику, бороться за суверенитет или нет, представляет суверенитет определенную ценность или нет. На мой взгляд - представляет. Потому что, если страна хочет быть успешной, она должна быть суверенной, даже в социально-экономическом плане. Иначе всегда будут давить и подчинять интересы другого государства своим интересам, зарубежными... Мы это видим, ничего хорошего в этом нет. Это наносит ущерб и международной безопасности, и мировой экономике", - сказал Путин.
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сша, центральная азия, владимир путин, в мире
США, Центральная Азия, Владимир Путин, В мире
Путин высказался об ударе по экономическому суверенитету Центральной Азии

Путин: в Центральной Азии не стали слепо выполнять указания из-за океана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских СМИ по итогам государственного визита в Узбекистан
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских СМИ по итогам государственного визита в Узбекистан - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских СМИ по итогам государственного визита в Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Отсутствие суверенитета в стране наносит ущерб и международной безопасности, и мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан, добавив, что страна должна быть суверенной даже в социально-экономическом плане, иначе на государство всегда будут давить и подчинять его интересы своим.
"Мы знаем, что оказывалось давление на регион Центральной Азии, но я пока не вижу, что все встали на колени и готовы слепо исполнять любые указы из-за океана. Они, конечно, совершают - американцы и европейцы - определенные действия, которые наносят ущерб нашим партнерам. Но в конечном итоге - это тоже суверенный выбор любой страны: как выстраивать свою политику, бороться за суверенитет или нет, представляет суверенитет определенную ценность или нет. На мой взгляд - представляет. Потому что, если страна хочет быть успешной, она должна быть суверенной, даже в социально-экономическом плане. Иначе всегда будут давить и подчинять интересы другого государства своим интересам, зарубежными... Мы это видим, ничего хорошего в этом нет. Это наносит ущерб и международной безопасности, и мировой экономике", - сказал Путин.
Пресс-конференция Владимира Путина по итогам визита в Узбекистан
Россия в любом случае будет действовать, как считает нужным, заявил Путин
Вчера, 16:23
 
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