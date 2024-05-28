https://ria.ru/20240528/putin-1948939412.html

Путин высказался об ударе по экономическому суверенитету Центральной Азии

Путин высказался об ударе по экономическому суверенитету Центральной Азии - РИА Новости, 28.05.2024

Путин высказался об ударе по экономическому суверенитету Центральной Азии

Отсутствие суверенитета в стране наносит ущерб и международной безопасности, и мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T16:19

2024-05-28T16:19

2024-05-28T16:54

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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Отсутствие суверенитета в стране наносит ущерб и международной безопасности, и мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан, добавив, что страна должна быть суверенной даже в социально-экономическом плане, иначе на государство всегда будут давить и подчинять его интересы своим."Мы знаем, что оказывалось давление на регион Центральной Азии, но я пока не вижу, что все встали на колени и готовы слепо исполнять любые указы из-за океана. Они, конечно, совершают - американцы и европейцы - определенные действия, которые наносят ущерб нашим партнерам. Но в конечном итоге - это тоже суверенный выбор любой страны: как выстраивать свою политику, бороться за суверенитет или нет, представляет суверенитет определенную ценность или нет. На мой взгляд - представляет. Потому что, если страна хочет быть успешной, она должна быть суверенной, даже в социально-экономическом плане. Иначе всегда будут давить и подчинять интересы другого государства своим интересам, зарубежными... Мы это видим, ничего хорошего в этом нет. Это наносит ущерб и международной безопасности, и мировой экономике", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240528/putin-1948940801.html

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сша, центральная азия, владимир путин, в мире