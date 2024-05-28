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В Афганистане есть проблемы, но выстраивать отношения надо, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2024
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16:15 28.05.2024 (обновлено: 16:23 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/putin-1948938482.html
В Афганистане есть проблемы, но выстраивать отношения надо, заявил Путин
В Афганистане есть проблемы, но выстраивать отношения надо, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2024
В Афганистане есть проблемы, но выстраивать отношения надо, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что в Афганистане есть проблемы, они всем известны, но выстраивать отношения действующей властью как-то надо. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:15
2024-05-28T16:23
афганистан
владимир путин
россия
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Афганистане есть проблемы, они всем известны, но выстраивать отношения действующей властью как-то надо."В Афганистане есть проблемы, они безусловны, о них всем хорошо известно. Вопрос, как выстраивать отношения с действующей властью, это другой вопрос. Но выстраивать как-то надо, это же люди, которые контролируют страну, контролируют территорию страны. Они являются властью сегодня в Афганистане", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.Он отметил, что надо исходить из реалий и соответствующим образом выстраивать отношения.
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афганистан, владимир путин, россия
Афганистан, Владимир Путин, Россия
В Афганистане есть проблемы, но выстраивать отношения надо, заявил Путин

Путин: надо выстраивать отношения с властью Афганистана, несмотря на проблемы

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАфганистан
Афганистан - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Афганистане есть проблемы, они всем известны, но выстраивать отношения действующей властью как-то надо.
"В Афганистане есть проблемы, они безусловны, о них всем хорошо известно. Вопрос, как выстраивать отношения с действующей властью, это другой вопрос. Но выстраивать как-то надо, это же люди, которые контролируют страну, контролируют территорию страны. Они являются властью сегодня в Афганистане", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
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Он отметил, что надо исходить из реалий и соответствующим образом выстраивать отношения.
 
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