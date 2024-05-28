https://ria.ru/20240528/putin-1948938482.html

В Афганистане есть проблемы, но выстраивать отношения надо, заявил Путин

В Афганистане есть проблемы, но выстраивать отношения надо, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2024

В Афганистане есть проблемы, но выстраивать отношения надо, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что в Афганистане есть проблемы, они всем известны, но выстраивать отношения действующей властью как-то надо. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T16:15

2024-05-28T16:15

2024-05-28T16:23

афганистан

владимир путин

россия

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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Афганистане есть проблемы, они всем известны, но выстраивать отношения действующей властью как-то надо."В Афганистане есть проблемы, они безусловны, о них всем хорошо известно. Вопрос, как выстраивать отношения с действующей властью, это другой вопрос. Но выстраивать как-то надо, это же люди, которые контролируют страну, контролируют территорию страны. Они являются властью сегодня в Афганистане", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.Он отметил, что надо исходить из реалий и соответствующим образом выстраивать отношения.

https://ria.ru/20240527/taliby-1948758221.html

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афганистан, владимир путин, россия