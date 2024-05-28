https://ria.ru/20240528/putin-1948938356.html
Страны НАТО должны понимать, с чем играют, заявил Путин
Страны НАТО должны понимать, с чем играют, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2024
Страны НАТО должны понимать, с чем играют, заявил Путин
Президент России Владимир Путин, говоря о западных предложениях разрешить Киеву наносить удары по РФ, сказал, что представители стран НАТО должны отдавать себе... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:15
2024-05-28T16:15
2024-05-28T16:43
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о западных предложениях разрешить Киеву наносить удары по РФ, сказал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют."Эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить, что это, как правило, государство с небольшой территорией и с очень плотным населением", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нато, владимир путин, киев, европа
В мире, Россия, НАТО, Владимир Путин, Киев, Европа
Страны НАТО должны понимать, с чем играют, заявил Путин
Путин о планах нанесения ВСУ ударов по РФ: в НАТО должны понимать, с чем играют