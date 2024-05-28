https://ria.ru/20240528/putin-1948938356.html

Страны НАТО должны понимать, с чем играют, заявил Путин

Страны НАТО должны понимать, с чем играют, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2024

Страны НАТО должны понимать, с чем играют, заявил Путин

Президент России Владимир Путин, говоря о западных предложениях разрешить Киеву наносить удары по РФ, сказал, что представители стран НАТО должны отдавать себе... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T16:15

2024-05-28T16:15

2024-05-28T16:43

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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о западных предложениях разрешить Киеву наносить удары по РФ, сказал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют."Эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить, что это, как правило, государство с небольшой территорией и с очень плотным населением", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

россия

киев

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, нато, владимир путин, киев, европа