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Страны НАТО должны понимать, с чем играют, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2024
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16:15 28.05.2024 (обновлено: 16:43 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/putin-1948938356.html
Страны НАТО должны понимать, с чем играют, заявил Путин
Страны НАТО должны понимать, с чем играют, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2024
Страны НАТО должны понимать, с чем играют, заявил Путин
Президент России Владимир Путин, говоря о западных предложениях разрешить Киеву наносить удары по РФ, сказал, что представители стран НАТО должны отдавать себе... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:15
2024-05-28T16:43
в мире
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владимир путин
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о западных предложениях разрешить Киеву наносить удары по РФ, сказал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют."Эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить, что это, как правило, государство с небольшой территорией и с очень плотным населением", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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в мире, россия, нато, владимир путин, киев, европа
В мире, Россия, НАТО, Владимир Путин, Киев, Европа
Страны НАТО должны понимать, с чем играют, заявил Путин

Путин о планах нанесения ВСУ ударов по РФ: в НАТО должны понимать, с чем играют

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о западных предложениях разрешить Киеву наносить удары по РФ, сказал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют.
"Эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить, что это, как правило, государство с небольшой территорией и с очень плотным населением", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
У Украины появился новый план победы. Ну теперь-то уж точно сработает!
24 мая, 08:00
 
В миреРоссияНАТОВладимир ПутинКиевЕвропа
 
 
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