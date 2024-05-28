https://ria.ru/20240528/putin-1948937929.html

Россия наблюдает за заявлениями об ударах по ее территории, заявил Путин

Россия наблюдает за заявлениями об ударах по ее территории, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2024

Россия наблюдает за заявлениями об ударах по ее территории, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь ее территории. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T16:14

2024-05-28T16:14

2024-05-28T19:04

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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь ее территории.Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что не видит причин препятствовать Киеву в нанесении ударов по территории России западным оружием."Представители стран НАТО, особенно в Европе, должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить, что это, как правило, государство с небольшой территорией, с очень плотным населением. Этот фактор они должны иметь в виду, прежде чем наносить удары вглубь российской территории", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан на фоне разговоров разрешить Киеву наносить удары по РФ.Глава государства напомнил, что полгода назад он публично говорил, что если они дальше будут наносить удары по жилым кварталам, РФ будет вынуждена создавать зону безопасности."Мы к этому и перешли", - заключил Путин.Он добавил, что противники России обманывали ее, говоря, что собираются якобы решать вопрос мирным путем, затем обманули ее в ходе переговорного процесса, решив, что победят Россию на поле боя, нанесут ей стратегическое поражение. "Потом предупредили их: не лезьте на нашу территорию, не обстреливайте Белгород и другие прилегающие территории, иначе мы вынуждены будем создавать зону безопасности", - напомнил Путин.Глава государства также не исключил, что Россия создаст новую зону безопасности, если ВСУ применят дальнобойное оружие. По словам президента, в репортажах западных СМИ сегодня никто не говорит об обстрелах Белгорода и других прилегающих территорий - "все говорят только о том, что Россия открыла новый фронт, атакует Харьков"."Ни слова. Чем это вызвано? Они же это сделали своими руками. Ну, тогда пожинают плоды своего творчества. То же самое может случиться и в случае применения высокоточного оружия большой дальности", - добавил президент.

https://ria.ru/20240528/putin-1948941767.html

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россия, украина, нато, вооруженные силы украины, в мире, узбекистан, владимир путин, европа