https://ria.ru/20240528/putin-1948937616.html
Путин рассказал, почему никто на Западе не говорит об обстрелах Белгорода
Путин рассказал, почему никто на Западе не говорит об обстрелах Белгорода - РИА Новости, 28.05.2024
Путин рассказал, почему никто на Западе не говорит об обстрелах Белгорода
Президент России Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит об обстрелах Белгорода, потому что они сами сделали это и "пожинают плоды своего... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:12
2024-05-28T16:12
2024-05-28T16:45
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владимир путин
харьков
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит об обстрелах Белгорода, потому что они сами сделали это и "пожинают плоды своего творчества"."Вот посмотрите все репортажи ваших коллег западных, никто ведь не говорит об обстрелах Белгорода и других прилегающих территорий, все говорят только о том, что Россия открыла новый фронт, атакует Харьков. Ни слова. Чем это вызвано? Они же это сделали своими руками, "пожинают плоды" тогда своего творчества", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.
https://ria.ru/20240528/putin-1948935422.html
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белгород, россия, владимир путин, харьков
Белгород, Россия, Владимир Путин, Харьков
Путин рассказал, почему никто на Западе не говорит об обстрелах Белгорода
Путин: на Западе не говорят об обстрелах Белгорода, потому что сами сделали это