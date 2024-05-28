https://ria.ru/20240528/putin-1948937022.html
Путин рассказал о том, какова задумка хозяев Украины
Путин рассказал о том, какова задумка хозяев Украины - РИА Новости, 28.05.2024
Путин рассказал о том, какова задумка хозяев Украины
Задумка хозяев Украины в том, чтобы бремя непопулярных решений несла нынешняя киевская власть, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:10
2024-05-28T16:10
2024-05-28T16:24
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Задумка хозяев Украины в том, чтобы бремя непопулярных решений несла нынешняя киевская власть, заявил президент России Владимир Путин."Я думаю, и это не связано никак с конституцией, что, может быть, задумка сегодняшних хозяев Украины, они находятся за океаном, заключается в том, чтобы возложить на действующую сегодня исполнительную власть бремя принятия всех непопулярных решений", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан."После принятия этого (понижение призывного возраста - ред.) и других непопулярных решений действующих сегодня как бы "представителей исполнительной власти", их, я думаю, заменят на людей, на плечах которых не будет этой ответственности за принятые непопулярные в народе решения, их просто поменяют и всё", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.Путин подчеркнул, что "если задумка в этом, то логика понятна".Он отметил, что в числе таких решений в том числе дальнейшее понижение призывного возраста.Президент РФ находился в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне.
https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948459997.html
https://ria.ru/20240528/putin-1948935422.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, владимир путин, в мире, россия, узбекистан
Украина, Владимир Путин, В мире, Россия, Узбекистан
Путин рассказал о том, какова задумка хозяев Украины
Путин: хозяева Украины хотят переложить бремя непопулярных решений на Киев
ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Задумка хозяев Украины в том, чтобы бремя непопулярных решений несла нынешняя киевская власть, заявил президент России Владимир Путин.
"Я думаю, и это не связано никак с конституцией, что, может быть, задумка сегодняшних хозяев Украины, они находятся за океаном, заключается в том, чтобы возложить на действующую сегодня исполнительную власть бремя принятия всех непопулярных решений", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан
.
"После принятия этого (понижение призывного возраста - ред.) и других непопулярных решений действующих сегодня как бы "представителей исполнительной власти", их, я думаю, заменят на людей, на плечах которых не будет этой ответственности за принятые непопулярные в народе решения, их просто поменяют и всё", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
Путин подчеркнул, что "если задумка в этом, то логика понятна".
Он отметил, что в числе таких решений в том числе дальнейшее понижение призывного возраста.
Президент РФ находился в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне.