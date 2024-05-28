https://ria.ru/20240528/putin-1948937022.html

Путин рассказал о том, какова задумка хозяев Украины

Путин рассказал о том, какова задумка хозяев Украины - РИА Новости, 28.05.2024

Путин рассказал о том, какова задумка хозяев Украины

Задумка хозяев Украины в том, чтобы бремя непопулярных решений несла нынешняя киевская власть, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T16:10

2024-05-28T16:10

2024-05-28T16:24

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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Задумка хозяев Украины в том, чтобы бремя непопулярных решений несла нынешняя киевская власть, заявил президент России Владимир Путин."Я думаю, и это не связано никак с конституцией, что, может быть, задумка сегодняшних хозяев Украины, они находятся за океаном, заключается в том, чтобы возложить на действующую сегодня исполнительную власть бремя принятия всех непопулярных решений", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан."После принятия этого (понижение призывного возраста - ред.) и других непопулярных решений действующих сегодня как бы "представителей исполнительной власти", их, я думаю, заменят на людей, на плечах которых не будет этой ответственности за принятые непопулярные в народе решения, их просто поменяют и всё", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.Путин подчеркнул, что "если задумка в этом, то логика понятна".Он отметил, что в числе таких решений в том числе дальнейшее понижение призывного возраста.Президент РФ находился в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне.

https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948459997.html

https://ria.ru/20240528/putin-1948935422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, владимир путин, в мире, россия, узбекистан