https://ria.ru/20240528/putin-1948935422.html

Путин рассказал, кто является легитимной властью на Украине

Путин рассказал, кто является легитимной властью на Украине - РИА Новости, 28.05.2024

Путин рассказал, кто является легитимной властью на Украине

Единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Узбекистане. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T16:05

2024-05-28T16:05

2024-05-28T16:47

украина

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россия

владимир путин

верховная рада украины

в мире

владимир зеленский

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ТАШКЕНТ, 28 мая — РИА Новости. Единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Узбекистане."Строго говоря, по предварительной оценке, единственной легитимной властью (на Украине. — Прим. ред.) остается парламент и спикер Рады. По большому счету, если бы хотели провести президентские выборы, тогда надо было бы отменять закон о военном положении, вот и все. Провести выборы, но они не захотели этого делать", — подчеркнул он.Глава государства отметил, что по этому вопросу нужно проводить серьезный и глубокий анализ. Он добавил, что украинская конституция в период военного положения предусматривает продление полномочий парламента, но не президента. При этом в основном законе ничего не сказано о том, что результаты прошедших выборов главы государства пролонгируются, если не проводятся новые."Есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит о том, что в этом случае полномочия верховной власти, фактически президентские полномочия, передаются спикеру парламента", — уточнил Путин.Президент также подчеркнул, что замысел украинских хозяев состоит в том, чтобы бремя непопулярных решений несла нынешняя киевская власть. Речь идет в том числе о дальнейшем понижении призывного возраста. После таких неудачных шагов хозяева, скорее всего, заменят "представителей исполнительной власти" на тех, кто не будет отвечать за эти решения. Путин отметил, что "если задумка в этом, то логика понятна".Глава государства добавил, что Россия будет действовать так, как считает нужным, вне зависимости от того, кто находится у власти на Украине.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.Как заявил на прошлой неделе Путин, Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась. Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.

https://ria.ru/20240525/zelenskiy-1948308441.html

https://ria.ru/20240528/zelenskiy-1948897479.html

https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948459997.html

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Путин о легитимности украинской власти Полный ответ Путина по поводу легитимности украинской власти 2024-05-28T16:05 true PT5M59S

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украина, узбекистан, россия, владимир путин, верховная рада украины, в мире, владимир зеленский