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Путин рассказал, кто является легитимной властью на Украине - РИА Новости, 28.05.2024
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16:05 28.05.2024 (обновлено: 16:47 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/putin-1948935422.html
Путин рассказал, кто является легитимной властью на Украине
Путин рассказал, кто является легитимной властью на Украине - РИА Новости, 28.05.2024
Путин рассказал, кто является легитимной властью на Украине
Единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Узбекистане. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:05
2024-05-28T16:47
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в мире
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ТАШКЕНТ, 28 мая — РИА Новости. Единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Узбекистане.&quot;Строго говоря, по предварительной оценке, единственной легитимной властью (на Украине. — Прим. ред.) остается парламент и спикер Рады. По большому счету, если бы хотели провести президентские выборы, тогда надо было бы отменять закон о военном положении, вот и все. Провести выборы, но они не захотели этого делать&quot;, — подчеркнул он.Глава государства отметил, что по этому вопросу нужно проводить серьезный и глубокий анализ. Он добавил, что украинская конституция в период военного положения предусматривает продление полномочий парламента, но не президента. При этом в основном законе ничего не сказано о том, что результаты прошедших выборов главы государства пролонгируются, если не проводятся новые.&quot;Есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит о том, что в этом случае полномочия верховной власти, фактически президентские полномочия, передаются спикеру парламента&quot;, — уточнил Путин.Президент также подчеркнул, что замысел украинских хозяев состоит в том, чтобы бремя непопулярных решений несла нынешняя киевская власть. Речь идет в том числе о дальнейшем понижении призывного возраста. После таких неудачных шагов хозяева, скорее всего, заменят "представителей исполнительной власти" на тех, кто не будет отвечать за эти решения. Путин отметил, что "если задумка в этом, то логика понятна".Глава государства добавил, что Россия будет действовать так, как считает нужным, вне зависимости от того, кто находится у власти на Украине.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.Как заявил на прошлой неделе Путин, Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась. Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.
https://ria.ru/20240525/zelenskiy-1948308441.html
https://ria.ru/20240528/zelenskiy-1948897479.html
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Путин о легитимности украинской власти
Полный ответ Путина по поводу легитимности украинской власти
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украина, узбекистан, россия, владимир путин, верховная рада украины, в мире, владимир зеленский
Украина, Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, В мире, Владимир Зеленский
Путин рассказал, кто является легитимной властью на Украине

Путин: на Украине предусмотрено продление полномочий Рады, а не президента

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ТАШКЕНТ, 28 мая — РИА Новости. Единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Узбекистане.
«

"Строго говоря, по предварительной оценке, единственной легитимной властью (на Украине. — Прим. ред.) остается парламент и спикер Рады. По большому счету, если бы хотели провести президентские выборы, тогда надо было бы отменять закон о военном положении, вот и все. Провести выборы, но они не захотели этого делать", — подчеркнул он.

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Глава государства отметил, что по этому вопросу нужно проводить серьезный и глубокий анализ. Он добавил, что украинская конституция в период военного положения предусматривает продление полномочий парламента, но не президента. При этом в основном законе ничего не сказано о том, что результаты прошедших выборов главы государства пролонгируются, если не проводятся новые.
«

"Есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит о том, что в этом случае полномочия верховной власти, фактически президентские полномочия, передаются спикеру парламента", — уточнил Путин.

Президент также подчеркнул, что замысел украинских хозяев состоит в том, чтобы бремя непопулярных решений несла нынешняя киевская власть. Речь идет в том числе о дальнейшем понижении призывного возраста. После таких неудачных шагов хозяева, скорее всего, заменят "представителей исполнительной власти" на тех, кто не будет отвечать за эти решения. Путин отметил, что "если задумка в этом, то логика понятна".
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Глава государства добавил, что Россия будет действовать так, как считает нужным, вне зависимости от того, кто находится у власти на Украине.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.
Как заявил на прошлой неделе Путин, Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась. Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.
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Срок годности Владимира Зеленского истек
27 мая, 08:00
 
УкраинаУзбекистанРоссияВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныВ миреВладимир Зеленский
 
 
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