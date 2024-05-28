https://ria.ru/20240528/putin-1948933782.html
Путин прокомментировал некоторые пункты украинской конституции
Путин прокомментировал некоторые пункты украинской конституции - РИА Новости, 28.05.2024
Путин прокомментировал некоторые пункты украинской конституции
Конституция Украины предусматривает продление полномочий Рады, о полномочиях президента там не сказано, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:03
2024-05-28T16:03
2024-05-28T16:44
украина
россия
владимир путин
узбекистан
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945098441_0:5:3071:1732_1920x0_80_0_0_3ed8b7d945d2d206fce002ed466324ff.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Конституция Украины предусматривает продление полномочий Рады, о полномочиях президента там не сказано, заявил президент РФ Владимир Путин."Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады. О продлении полномочий президента в конституции Украины ничего не сказано", - сказал Путин в рамках пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан."Действительно, закон Украины... о правовом положении закона о военном положении говорит о том, что в период военного положения выборы президента не проводятся. Но это не значит, что они пролонгируются. Они не проводятся. Но кто сказал, что они должны быть пролонгированы? Об этом в конституции ничего нет", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240528/putin-1948937022.html
украина
россия
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945098441_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_79cb6a74734fcb3b0ec150b56aa20a07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, владимир путин, узбекистан, политика
Украина, Россия, Владимир Путин, Узбекистан, Политика
Путин прокомментировал некоторые пункты украинской конституции
Путин: конституция Украины предусматривает только продление полномочий Рады