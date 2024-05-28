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Путин прокомментировал некоторые пункты украинской конституции - РИА Новости, 28.05.2024
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16:03 28.05.2024 (обновлено: 16:44 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/putin-1948933782.html
Путин прокомментировал некоторые пункты украинской конституции
Путин прокомментировал некоторые пункты украинской конституции - РИА Новости, 28.05.2024
Путин прокомментировал некоторые пункты украинской конституции
Конституция Украины предусматривает продление полномочий Рады, о полномочиях президента там не сказано, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:03
2024-05-28T16:44
украина
россия
владимир путин
узбекистан
политика
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Конституция Украины предусматривает продление полномочий Рады, о полномочиях президента там не сказано, заявил президент РФ Владимир Путин."Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады. О продлении полномочий президента в конституции Украины ничего не сказано", - сказал Путин в рамках пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан."Действительно, закон Украины... о правовом положении закона о военном положении говорит о том, что в период военного положения выборы президента не проводятся. Но это не значит, что они пролонгируются. Они не проводятся. Но кто сказал, что они должны быть пролонгированы? Об этом в конституции ничего нет", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240528/putin-1948937022.html
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украина, россия, владимир путин, узбекистан, политика
Украина, Россия, Владимир Путин, Узбекистан, Политика
Путин прокомментировал некоторые пункты украинской конституции

Путин: конституция Украины предусматривает только продление полномочий Рады

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Конституция Украины предусматривает продление полномочий Рады, о полномочиях президента там не сказано, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады. О продлении полномочий президента в конституции Украины ничего не сказано", - сказал Путин в рамках пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
"Действительно, закон Украины... о правовом положении закона о военном положении говорит о том, что в период военного положения выборы президента не проводятся. Но это не значит, что они пролонгируются. Они не проводятся. Но кто сказал, что они должны быть пролонгированы? Об этом в конституции ничего нет", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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