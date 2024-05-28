https://ria.ru/20240528/putin-1948933782.html

Путин прокомментировал некоторые пункты украинской конституции

Путин прокомментировал некоторые пункты украинской конституции - РИА Новости, 28.05.2024

Путин прокомментировал некоторые пункты украинской конституции

Конституция Украины предусматривает продление полномочий Рады, о полномочиях президента там не сказано, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T16:03

2024-05-28T16:03

2024-05-28T16:44

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узбекистан

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Конституция Украины предусматривает продление полномочий Рады, о полномочиях президента там не сказано, заявил президент РФ Владимир Путин."Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады. О продлении полномочий президента в конституции Украины ничего не сказано", - сказал Путин в рамках пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан."Действительно, закон Украины... о правовом положении закона о военном положении говорит о том, что в период военного положения выборы президента не проводятся. Но это не значит, что они пролонгируются. Они не проводятся. Но кто сказал, что они должны быть пролонгированы? Об этом в конституции ничего нет", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240528/putin-1948937022.html

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украина, россия, владимир путин, узбекистан, политика