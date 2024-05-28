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Путин прокомментировал легитимность украинской власти - РИА Новости, 28.05.2024
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16:01 28.05.2024 (обновлено: 18:00 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/putin-1948932702.html
Путин прокомментировал легитимность украинской власти
Путин прокомментировал легитимность украинской власти - РИА Новости, 28.05.2024
Путин прокомментировал легитимность украинской власти
По вопросу легитимности украинской власти нужно проводить серьезный и глубокий анализ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:01
2024-05-28T18:00
владимир путин
в мире
россия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. По вопросу легитимности украинской власти нужно проводить серьезный и глубокий анализ, заявил президент РФ Владимир Путин."По поводу легитимности украинской власти: действительно нужно проводить такой серьезный, глубокий анализ", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.
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Путин о легитимности украинской власти
Полный ответ Путина по поводу легитимности украинской власти
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владимир путин, в мире, россия, узбекистан
Владимир Путин, В мире, Россия, Узбекистан
Путин прокомментировал легитимность украинской власти

Путин о легитимности украинской власти: нужно проводить глубокий анализ

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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. По вопросу легитимности украинской власти нужно проводить серьезный и глубокий анализ, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"По поводу легитимности украинской власти: действительно нужно проводить такой серьезный, глубокий анализ", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.
Путин о легитимности украинской власти - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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Вчера, 16:05
 
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