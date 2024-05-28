https://ria.ru/20240528/putin-1948932702.html
Путин прокомментировал легитимность украинской власти
Путин прокомментировал легитимность украинской власти - РИА Новости, 28.05.2024
Путин прокомментировал легитимность украинской власти
По вопросу легитимности украинской власти нужно проводить серьезный и глубокий анализ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:01
2024-05-28T16:01
2024-05-28T18:00
владимир путин
в мире
россия
узбекистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948939037_0:34:3524:2016_1920x0_80_0_0_79eb275cac5617081cfc73d8dcfd49ad.png
ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. По вопросу легитимности украинской власти нужно проводить серьезный и глубокий анализ, заявил президент РФ Владимир Путин."По поводу легитимности украинской власти: действительно нужно проводить такой серьезный, глубокий анализ", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.
https://ria.ru/20240528/putin-1948935422.html
россия
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948939037_397:0:3128:2048_1920x0_80_0_0_4b85fbdc1be60d8c83fff7fe8aeea4ab.png
Путин о легитимности украинской власти
Полный ответ Путина по поводу легитимности украинской власти
2024-05-28T16:01
true
PT5M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире, россия, узбекистан
Владимир Путин, В мире, Россия, Узбекистан
Путин прокомментировал легитимность украинской власти
Путин о легитимности украинской власти: нужно проводить глубокий анализ