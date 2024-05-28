https://ria.ru/20240528/putin-1948932702.html

Путин прокомментировал легитимность украинской власти

Путин прокомментировал легитимность украинской власти - РИА Новости, 28.05.2024

Путин прокомментировал легитимность украинской власти

По вопросу легитимности украинской власти нужно проводить серьезный и глубокий анализ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T16:01

2024-05-28T16:01

2024-05-28T18:00

владимир путин

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. По вопросу легитимности украинской власти нужно проводить серьезный и глубокий анализ, заявил президент РФ Владимир Путин."По поводу легитимности украинской власти: действительно нужно проводить такой серьезный, глубокий анализ", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

https://ria.ru/20240528/putin-1948935422.html

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Путин о легитимности украинской власти Полный ответ Путина по поводу легитимности украинской власти 2024-05-28T16:01 true PT5M59S

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владимир путин, в мире, россия, узбекистан