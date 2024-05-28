https://ria.ru/20240528/putin-1948932509.html

Путин: Россия готова помочь Узбекистану в торговле

Путин: Россия готова помочь Узбекистану в торговле - РИА Новости, 28.05.2024

Путин: Россия готова помочь Узбекистану в торговле

Россия готова помочь Узбекистану создать условия для выхода на внешние рынки, в частности обеспечить логистические маршруты на выход к океану, заявил президент... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:59

2024-05-28T15:59

2024-05-28T16:04

россия

узбекистан

владимир путин

в мире

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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Россия готова помочь Узбекистану создать условия для выхода на внешние рынки, в частности обеспечить логистические маршруты на выход к океану, заявил президент России Владимир Путин."Есть проблема для Узбекистана, которая заключается в том, что нет выхода к морю, к океану.... Здесь мы тоже могли бы вместе с другими партнерами предпринять шаги, чтобы помочь нашим друзьям в Узбекистане решить эту логистическую задачу, создать необходимые условия для выхода на внешние рынки, здесь нам тоже есть, о чем поговорить", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.

https://ria.ru/20240528/putin-1948931502.html

россия

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, узбекистан, владимир путин, в мире