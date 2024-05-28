https://ria.ru/20240528/putin-1948932509.html
Путин: Россия готова помочь Узбекистану в торговле
Путин: Россия готова помочь Узбекистану в торговле - РИА Новости, 28.05.2024
Путин: Россия готова помочь Узбекистану в торговле
Россия готова помочь Узбекистану создать условия для выхода на внешние рынки, в частности обеспечить логистические маршруты на выход к океану, заявил президент... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:59
2024-05-28T15:59
2024-05-28T16:04
россия
узбекистан
владимир путин
в мире
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Россия готова помочь Узбекистану создать условия для выхода на внешние рынки, в частности обеспечить логистические маршруты на выход к океану, заявил президент России Владимир Путин."Есть проблема для Узбекистана, которая заключается в том, что нет выхода к морю, к океану.... Здесь мы тоже могли бы вместе с другими партнерами предпринять шаги, чтобы помочь нашим друзьям в Узбекистане решить эту логистическую задачу, создать необходимые условия для выхода на внешние рынки, здесь нам тоже есть, о чем поговорить", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
https://ria.ru/20240528/putin-1948931502.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, узбекистан, владимир путин, в мире
Россия, Узбекистан, Владимир Путин, В мире
Путин: Россия готова помочь Узбекистану в торговле
Путин: Россия готова помочь Узбекистану с выходом на внешние рынки
ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Россия готова помочь Узбекистану создать условия для выхода на внешние рынки, в частности обеспечить логистические маршруты на выход к океану, заявил президент России Владимир Путин.
"Есть проблема для Узбекистана, которая заключается в том, что нет выхода к морю, к океану.... Здесь мы тоже могли бы вместе с другими партнерами предпринять шаги, чтобы помочь нашим друзьям в Узбекистане решить эту логистическую задачу, создать необходимые условия для выхода на внешние рынки, здесь нам тоже есть, о чем поговорить", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.