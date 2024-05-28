https://ria.ru/20240528/putin-1948819236.html

Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана

Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана - РИА Новости, 28.05.2024

Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана

Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости, отметив, что Москва придает большое значение союзническим РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T09:07

2024-05-28T09:07

2024-05-28T09:23

азербайджан

баку

россия

владимир путин

в мире

ильхам алиев

москва

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости, отметив, что Москва придает большое значение союзническим отношениям с Баку, соответствующая телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля."Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые тёплые поздравления по случаю национального праздника вашей страны – Дня независимости. Азербайджан добился общепризнанных успехов в социально-экономическом развитии, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене и активно участвует в решении важных вопросов международной повестки дня. Придаём большое значение отношениям союзнического взаимодействия с Баку", - говорится в телеграмме.Путин выразил уверенность, что совместными усилиями РФ и Азербайджан будут впредь планомерно наращивать продуктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также "координацию усилий в региональных делах". Это, по его словам, отвечает "интересам наших дружественных народов", идёт "в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и на Каспии"."Искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, здоровья и успехов, а всем азербайджанским гражданам – счастья и процветания", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240422/otnosheniya-1941542421.html

https://ria.ru/20240422/torgovlya-1941480323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

азербайджан, баку, россия, владимир путин, в мире, ильхам алиев, москва