https://ria.ru/20240528/putin-1948819236.html
Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана
Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана - РИА Новости, 28.05.2024
Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана
Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости, отметив, что Москва придает большое значение союзническим РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T09:07
2024-05-28T09:07
2024-05-28T09:23
азербайджан
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости, отметив, что Москва придает большое значение союзническим отношениям с Баку, соответствующая телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля."Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые тёплые поздравления по случаю национального праздника вашей страны – Дня независимости. Азербайджан добился общепризнанных успехов в социально-экономическом развитии, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене и активно участвует в решении важных вопросов международной повестки дня. Придаём большое значение отношениям союзнического взаимодействия с Баку", - говорится в телеграмме.Путин выразил уверенность, что совместными усилиями РФ и Азербайджан будут впредь планомерно наращивать продуктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также "координацию усилий в региональных делах". Это, по его словам, отвечает "интересам наших дружественных народов", идёт "в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и на Каспии"."Искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, здоровья и успехов, а всем азербайджанским гражданам – счастья и процветания", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240422/otnosheniya-1941542421.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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азербайджан, баку, россия, владимир путин, в мире, ильхам алиев, москва
Азербайджан, Баку, Россия, Владимир Путин, В мире, Ильхам Алиев, Москва
Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана
Путин: Москва придает большое значение союзническому взаимодействию с Баку
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости, отметив, что Москва придает большое значение союзническим отношениям с Баку, соответствующая телеграмма
опубликована во вторник на сайте Кремля.
"Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые тёплые поздравления по случаю национального праздника вашей страны – Дня независимости. Азербайджан добился общепризнанных успехов в социально-экономическом развитии, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене и активно участвует в решении важных вопросов международной повестки дня. Придаём большое значение отношениям союзнического взаимодействия с Баку", - говорится в телеграмме.
Путин выразил уверенность, что совместными усилиями РФ и Азербайджан будут впредь планомерно наращивать продуктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также "координацию усилий в региональных делах". Это, по его словам, отвечает "интересам наших дружественных народов", идёт "в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и на Каспии".
"Искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, здоровья и успехов, а всем азербайджанским гражданам – счастья и процветания", - говорится в сообщении.