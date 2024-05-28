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Пограничники будут действовать твердо при решении задач СВО, уверен Путин
Пограничники будут действовать твердо при решении задач СВО, уверен Путин - РИА Новости, 28.05.2024
Пограничники будут действовать твердо при решении задач СВО, уверен Путин
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что пограничники будут действовать смело и твердо в решении задач спецоперации. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T00:30
2024-05-28T00:30
2024-05-28T00:30
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что пограничники будут действовать смело и твердо в решении задач спецоперации. Глава государства поздравил пограничников с профессиональным праздником. "Уверен, что и впредь вы будете действовать так же смело и твердо в решении задач специальной военной операции, эффективно координировать свою работу с другими подразделениями ФСБ, с частями армии и флота, с правоохранительными органами, с главами регионов и муниципальных образований. Конечно, опираться на поддержку людей, которые видят в вас своих надежных защитников", - сказал президент в поздравлении.
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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Пограничники будут действовать твердо при решении задач СВО, уверен Путин
Путин: пограничники и впредь будут действовать твердо в решении задач СВО