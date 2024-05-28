https://ria.ru/20240528/putin-1948798194.html

Пограничники будут действовать твердо при решении задач СВО, уверен Путин

Пограничники будут действовать твердо при решении задач СВО, уверен Путин - РИА Новости, 28.05.2024

Пограничники будут действовать твердо при решении задач СВО, уверен Путин

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что пограничники будут действовать смело и твердо в решении задач спецоперации. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T00:30

2024-05-28T00:30

2024-05-28T00:30

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что пограничники будут действовать смело и твердо в решении задач спецоперации. Глава государства поздравил пограничников с профессиональным праздником. "Уверен, что и впредь вы будете действовать так же смело и твердо в решении задач специальной военной операции, эффективно координировать свою работу с другими подразделениями ФСБ, с частями армии и флота, с правоохранительными органами, с главами регионов и муниципальных образований. Конечно, опираться на поддержку людей, которые видят в вас своих надежных защитников", - сказал президент в поздравлении.

https://ria.ru/20240319/uchastok-1934238690.html

россия

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2024

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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)