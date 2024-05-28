https://ria.ru/20240528/putin-1948797230.html

Планировавшие террористические рейды в России просчитались, заявил Путин

Планировавшие террористические рейды в России просчитались, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2024

Планировавшие террористические рейды в России просчитались, заявил Путин

Те, кто планировал террористические рейды на российской земле, просчитались и встретили жесткий и суровый отпор, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T00:10

2024-05-28T00:10

2024-05-28T00:41

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Те, кто планировал террористические рейды на российской земле, просчитались и встретили жесткий и суровый отпор, заявил президент РФ Владимир Путин. В поздравлении с Днем пограничника глава государства отметил, что неоднократные попытки прорыва на территорию России банд наемников, предателей и диверсионных групп противника были сорваны во многом благодаря решимости пограничников. "Те, кто планировал эти террористические рейды на нашей земле, просчитались, встретили жесткий и суровый отпор", - заявил президент.

https://ria.ru/20240319/granitsy-1934241887.html

россия

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2024

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безопасность, россия, владимир путин