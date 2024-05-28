https://ria.ru/20240528/putin-1948797230.html
Планировавшие террористические рейды в России просчитались, заявил Путин
Планировавшие террористические рейды в России просчитались, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2024
Планировавшие террористические рейды в России просчитались, заявил Путин
Те, кто планировал террористические рейды на российской земле, просчитались и встретили жесткий и суровый отпор, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T00:10
2024-05-28T00:10
2024-05-28T00:41
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Те, кто планировал террористические рейды на российской земле, просчитались и встретили жесткий и суровый отпор, заявил президент РФ Владимир Путин. В поздравлении с Днем пограничника глава государства отметил, что неоднократные попытки прорыва на территорию России банд наемников, предателей и диверсионных групп противника были сорваны во многом благодаря решимости пограничников. "Те, кто планировал эти террористические рейды на нашей земле, просчитались, встретили жесткий и суровый отпор", - заявил президент.
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Планировавшие террористические рейды в России просчитались, заявил Путин
Путин: те, кто планировал террористические рейды в России, просчитались
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Те, кто планировал террористические рейды на российской земле, просчитались и встретили жесткий и суровый отпор, заявил президент РФ Владимир Путин.
В поздравлении с Днем пограничника глава государства отметил, что неоднократные попытки прорыва на территорию России банд наемников, предателей и диверсионных групп противника были сорваны во многом благодаря решимости пограничников.
"Те, кто планировал эти террористические рейды на нашей земле, просчитались, встретили жесткий и суровый отпор", - заявил президент.