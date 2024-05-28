https://ria.ru/20240528/putin-1948796698.html
Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником
Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником - РИА Новости, 28.05.2024
Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов, гражданский персонал пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника, отметив, что этот... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T00:02
2024-05-28T00:02
2024-05-28T00:56
общество
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов, гражданский персонал пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника, отметив, что этот праздник является символом памяти и уважения ко всем поколениям защитников рубежей Отчизны. "Поздравляю личный состав и ветеранов, гражданский персонал пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника. Ваш профессиональный праздник широко отмечается в нашей стране, является символом народной памяти и уважения ко всем поколениям защитников рубежей Отчизны на всех этапах нашей тысячелетней истории — от становления древнерусской государственности до сегодняшних дней", — сказал глава государства. Путин поблагодарил их за верность долгу и добросовестную службу в интересах России, отметив, что пограничники действуют профессионально и самоотверженно на всех рубежах страны, защищают суверенитет и национальные интересы страны.Президент добавил, что благодаря решимости пограничников были сорваны неоднократные попытки прорыва на территорию России банд наемников, предателей и диверсионных групп противника. Те, кто планировал террористические рейды на российской земле, просчитались и встретили жесткий и суровый отпор, подчеркнул глава государства.Путин выразил уверенность, что пограничники будут действовать смело и твердо в решении задач спецоперации.
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Поздравление Путина с Днем пограничника_ЭМБАРГО до 00:00 28 мая!
Поздравление Путина с Днем пограничника
2024-05-28T00:02
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общество, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником
Путин поздравил личный состав и ветеранов погранслужбы ФСБ с Днем пограничника
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов, гражданский персонал пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника, отметив, что этот праздник является символом памяти и уважения ко всем поколениям защитников рубежей Отчизны.
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"Поздравляю личный состав и ветеранов, гражданский персонал пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника. Ваш профессиональный праздник широко отмечается в нашей стране, является символом народной памяти и уважения ко всем поколениям защитников рубежей Отчизны на всех этапах нашей тысячелетней истории — от становления древнерусской государственности до сегодняшних дней", — сказал глава государства.
Путин поблагодарил их за верность долгу и добросовестную службу в интересах России, отметив, что пограничники действуют профессионально и самоотверженно на всех рубежах страны, защищают суверенитет и национальные интересы страны.
Президент добавил, что благодаря решимости пограничников были сорваны неоднократные попытки прорыва на территорию России банд наемников, предателей и диверсионных групп противника. Те, кто планировал террористические рейды на российской земле, просчитались и встретили жесткий и суровый отпор, подчеркнул глава государства.
Путин выразил уверенность, что пограничники будут действовать смело и твердо в решении задач спецоперации.