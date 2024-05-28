https://ria.ru/20240528/pushilin-1948842281.html

Пушилин рассказал о ситуации на фронте

Пушилин рассказал о ситуации на фронте - РИА Новости, 28.05.2024

Пушилин рассказал о ситуации на фронте

Линия фронта отодвигается, но противник старается наносить удары по гражданскому населению, сообщил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T11:20

2024-05-28T11:20

2024-05-28T11:40

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

денис пушилин

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Линия фронта отодвигается, но противник старается наносить удары по гражданскому населению, сообщил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Ситуация остается сложной. Противник терпит достаточно серьезные удары, на линии фронта ДНР на многих направлениях наши подразделения продвигаются вперед, освобождают все новые населенные пункты", - сказал Пушилин.При этом он отметил, что противник продолжает наносить удары по гражданскому населению. "У нас каждую неделю мы фиксируем и погибших среди гражданского населения, и определенное количество раненых, разрушение гражданской инфраструктуры, которые никак не связаны с военной инфраструктурой", - сообщил Пушилин.Тем не менее глава ДНР расценивает ситуацию на линии фронта в ДНР как оптимистичную, так как чем дальше линия фронта, тем меньше у противника возможностей наносить удары по территории республики."Но при этом стоит отметить, что западные страны продолжают поставки дальнобойного вооружения, это позволяет противнику доставать до любой точки на всей территории ДНР", - добавил Пушилин.

https://ria.ru/20240528/ukraina-1948842511.html

https://ria.ru/20240528/ukraina-1948839853.html

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Варвара Скокшина

донецкая народная республика, безопасность, денис пушилин