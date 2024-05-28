https://ria.ru/20240528/promtur-1949020167.html

Первый двухдневный промтур запустят на Кубани летом 2024 году

Первый двухдневный промтур запустят на Кубани летом 2024 году - РИА Новости, 28.05.2024

Первый двухдневный промтур запустят на Кубани летом 2024 году

Первый двухдневный промтур "Индустриальный калейдоскоп Причерноморья" запустят в Краснодарском крае летом 2024 года, сообщил заместитель губернатора Александр... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T23:16

2024-05-28T23:16

2024-05-28T23:19

краснодарский край

экономика

краснодарский край

северо-кавказская железная дорога

омск

новороссийск

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КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Первый двухдневный промтур "Индустриальный калейдоскоп Причерноморья" запустят в Краснодарском крае летом 2024 года, сообщил заместитель губернатора Александр Руппель по итогам участия в программе развития промышленного туризма в регионах "Открытая промышленность" в Омске. "В этом году в программу акселератора вошли первые 13 предприятий нашего региона. Это производства в таких отраслях, как металлургия, транспортное и пищевое машиностроение, химическая, фармацевтическая и мебельная промышленность. Кроме этого – три точки притяжения туристов – музей цементной промышленности Новороссийска, центр винного туризма и семейная винодельня. Из их числа был сформирован туристический маршрут "Индустриальный калейдоскоп Причерноморья". Он занимает два дня, и присоединиться к нему можно на любой точке", – передает пресс-служба краевой администрации слова Руппеля. По его словам, для первого маршрута выбрано шесть предприятий из разных отраслей с целью "показать богатство и разноплановость кубанской промышленности". "Мы уже внесли промтур в реестр экскурсионных маршрутов края. Запустим его летом этого года. В дальнейшем планируем включить в туры и другие наши промышленные доминанты. Кроме того, – расширить маршрут до межрегионального уровня. Взаимодействовать с соседями – Ставропольским краем, Ростовской областью, а также с Кабардино-Балкарией, Северной Осетией и другими регионами", - добавил Руппель. Лейтмотивом всего тура стала Северо-Кавказская железная дорога, строительство которой в начале XIX века дало толчок развитию производств.

https://ria.ru/20240520/yarmarka-festival-1947305451.html

краснодарский край

омск

новороссийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, краснодарский край, северо-кавказская железная дорога, омск, новороссийск