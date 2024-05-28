Первый двухдневный промтур запустят на Кубани летом 2024 году
© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель
© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель . Архивное фото
КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Первый двухдневный промтур "Индустриальный калейдоскоп Причерноморья" запустят в Краснодарском крае летом 2024 года, сообщил заместитель губернатора Александр Руппель по итогам участия в программе развития промышленного туризма в регионах "Открытая промышленность" в Омске.
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"В этом году в программу акселератора вошли первые 13 предприятий нашего региона. Это производства в таких отраслях, как металлургия, транспортное и пищевое машиностроение, химическая, фармацевтическая и мебельная промышленность. Кроме этого – три точки притяжения туристов – музей цементной промышленности Новороссийска, центр винного туризма и семейная винодельня. Из их числа был сформирован туристический маршрут "Индустриальный калейдоскоп Причерноморья". Он занимает два дня, и присоединиться к нему можно на любой точке", – передает пресс-служба краевой администрации слова Руппеля.
По его словам, для первого маршрута выбрано шесть предприятий из разных отраслей с целью "показать богатство и разноплановость кубанской промышленности".
"Мы уже внесли промтур в реестр экскурсионных маршрутов края. Запустим его летом этого года. В дальнейшем планируем включить в туры и другие наши промышленные доминанты. Кроме того, – расширить маршрут до межрегионального уровня. Взаимодействовать с соседями – Ставропольским краем, Ростовской областью, а также с Кабардино-Балкарией, Северной Осетией и другими регионами", - добавил Руппель.
Лейтмотивом всего тура стала Северо-Кавказская железная дорога, строительство которой в начале XIX века дало толчок развитию производств.