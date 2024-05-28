Рейтинг@Mail.ru
Первый двухдневный промтур запустят на Кубани летом 2024 году - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
 
23:16 28.05.2024 (обновлено: 23:19 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/promtur-1949020167.html
Первый двухдневный промтур запустят на Кубани летом 2024 году
Первый двухдневный промтур запустят на Кубани летом 2024 году - РИА Новости, 28.05.2024
Первый двухдневный промтур запустят на Кубани летом 2024 году
Первый двухдневный промтур "Индустриальный калейдоскоп Причерноморья" запустят в Краснодарском крае летом 2024 года, сообщил заместитель губернатора Александр... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T23:16
2024-05-28T23:19
краснодарский край
экономика
краснодарский край
северо-кавказская железная дорога
омск
новороссийск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762989186_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c81ae80b825d36b4a2b00ddd9ff95b4f.jpg
КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Первый двухдневный промтур "Индустриальный калейдоскоп Причерноморья" запустят в Краснодарском крае летом 2024 года, сообщил заместитель губернатора Александр Руппель по итогам участия в программе развития промышленного туризма в регионах "Открытая промышленность" в Омске. "В этом году в программу акселератора вошли первые 13 предприятий нашего региона. Это производства в таких отраслях, как металлургия, транспортное и пищевое машиностроение, химическая, фармацевтическая и мебельная промышленность. Кроме этого – три точки притяжения туристов – музей цементной промышленности Новороссийска, центр винного туризма и семейная винодельня. Из их числа был сформирован туристический маршрут "Индустриальный калейдоскоп Причерноморья". Он занимает два дня, и присоединиться к нему можно на любой точке", – передает пресс-служба краевой администрации слова Руппеля. По его словам, для первого маршрута выбрано шесть предприятий из разных отраслей с целью "показать богатство и разноплановость кубанской промышленности". "Мы уже внесли промтур в реестр экскурсионных маршрутов края. Запустим его летом этого года. В дальнейшем планируем включить в туры и другие наши промышленные доминанты. Кроме того, – расширить маршрут до межрегионального уровня. Взаимодействовать с соседями – Ставропольским краем, Ростовской областью, а также с Кабардино-Балкарией, Северной Осетией и другими регионами", - добавил Руппель. Лейтмотивом всего тура стала Северо-Кавказская железная дорога, строительство которой в начале XIX века дало толчок развитию производств.
https://ria.ru/20240520/yarmarka-festival-1947305451.html
краснодарский край
омск
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762989186_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_99fbf8f93f762726b9a69ca782a8fc04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, краснодарский край, северо-кавказская железная дорога, омск, новороссийск
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Северо-Кавказская железная дорога, Омск, Новороссийск

Первый двухдневный промтур запустят на Кубани летом 2024 году

© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель
Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель . Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Первый двухдневный промтур "Индустриальный калейдоскоп Причерноморья" запустят в Краснодарском крае летом 2024 года, сообщил заместитель губернатора Александр Руппель по итогам участия в программе развития промышленного туризма в регионах "Открытая промышленность" в Омске.
«
"В этом году в программу акселератора вошли первые 13 предприятий нашего региона. Это производства в таких отраслях, как металлургия, транспортное и пищевое машиностроение, химическая, фармацевтическая и мебельная промышленность. Кроме этого – три точки притяжения туристов – музей цементной промышленности Новороссийска, центр винного туризма и семейная винодельня. Из их числа был сформирован туристический маршрут "Индустриальный калейдоскоп Причерноморья". Он занимает два дня, и присоединиться к нему можно на любой точке", – передает пресс-служба краевой администрации слова Руппеля.
По его словам, для первого маршрута выбрано шесть предприятий из разных отраслей с целью "показать богатство и разноплановость кубанской промышленности".
"Мы уже внесли промтур в реестр экскурсионных маршрутов края. Запустим его летом этого года. В дальнейшем планируем включить в туры и другие наши промышленные доминанты. Кроме того, – расширить маршрут до межрегионального уровня. Взаимодействовать с соседями – Ставропольским краем, Ростовской областью, а также с Кабардино-Балкарией, Северной Осетией и другими регионами", - добавил Руппель.
Лейтмотивом всего тура стала Северо-Кавказская железная дорога, строительство которой в начале XIX века дало толчок развитию производств.
В Краснодаре - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
В Краснодаре впервые проведут ярмарку-фестиваль для самозанятых
20 мая, 23:26
 
Краснодарский крайЭкономикаКраснодарский крайСеверо-Кавказская железная дорогаОмскНовороссийск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала