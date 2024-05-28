https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948935206.html
Хинштейн надеется на суровый приговор по делу о сексуальном насилии в Туве
Хинштейн надеется на суровый приговор по делу о сексуальном насилии в Туве - РИА Новости, 28.05.2024
Хинштейн надеется на суровый приговор по делу о сексуальном насилии в Туве
Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассчитывает, что летом будет вынесен суровый приговор по делу о сексуальном насилии подростков над мальчиком в Туве. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:05
2024-05-28T16:05
2024-05-28T16:05
происшествия
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассчитывает, что летом будет вынесен суровый приговор по делу о сексуальном насилии подростков над мальчиком в Туве. "Продолжаю следить за развитием жуткой истории в Тыве, где 10-летнего мальчика неоднократно насиловали старшеклассники… Я нахожусь в постоянном контакте с прокурором Тывы, сегодня еще раз с ним связывался. Прокуратура закончила представление доказательств в суде и готова перейти к прениям… Рассчитываю, что летом по этому делу будет вынесен суровый и справедливый приговор", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат утверждает также, что "сторона защиты этот процесс затягивает, предоставляя все новых и новых свидетелей". Дело о сексуальном насилии над мальчиком в тувинском селе было направлено в суд в июле 2023 года. По версии следствия, в январе 2023 года трое подростков из села О-Шынаа Тес-Хемского района совершили иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении 10-летнего мальчика. Пострадавший ребенок был госпитализирован и проходил лечение в Москве. СК возбудил уголовное дело, его фигуранты были отправлены под домашний арест. Во время предварительного расследования, как отмечали в прокуратуре Тувы, была установлена причастность обвиняемых к аналогичным преступлениям в отношении одного и того же несовершеннолетнего потерпевшего. В апреле 2023 года депутаты верховного хурала Тувы приняли отставку уполномоченного по правам ребенка в регионе Сайзаны Товуу на основании ее заявления. Причину отставки в правительстве не называли, однако в республике связали ее со случаем сексуального насилия над ребенком.
https://ria.ru/20231215/srok-1915945001.html
https://ria.ru/20240525/arest-1948330041.html
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происшествия, тес-хемский район, москва, александр хинштейн, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тес-Хемский район, Москва, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Хинштейн надеется на суровый приговор по делу о сексуальном насилии в Туве
Хинштейн ждет суровый приговор по делу о насилии над мальчиком в Туве
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассчитывает, что летом будет вынесен суровый приговор по делу о сексуальном насилии подростков над мальчиком в Туве.
"Продолжаю следить за развитием жуткой истории в Тыве, где 10-летнего мальчика неоднократно насиловали старшеклассники… Я нахожусь в постоянном контакте с прокурором Тывы, сегодня еще раз с ним связывался. Прокуратура закончила представление доказательств в суде и готова перейти к прениям… Рассчитываю, что летом по этому делу будет вынесен суровый и справедливый приговор", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат утверждает также, что "сторона защиты этот процесс затягивает, предоставляя все новых и новых свидетелей".
Дело о сексуальном насилии над мальчиком в тувинском селе было направлено в суд в июле 2023 года.
По версии следствия, в январе 2023 года трое подростков из села О-Шынаа Тес-Хемского района совершили иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении 10-летнего мальчика. Пострадавший ребенок был госпитализирован и проходил лечение в Москве. СК возбудил уголовное дело, его фигуранты были отправлены под домашний арест.
Во время предварительного расследования, как отмечали в прокуратуре Тувы, была установлена причастность обвиняемых к аналогичным преступлениям в отношении одного и того же несовершеннолетнего потерпевшего.
В апреле 2023 года депутаты верховного хурала Тувы приняли отставку уполномоченного по правам ребенка в регионе Сайзаны Товуу на основании ее заявления. Причину отставки в правительстве не называли, однако в республике связали ее со случаем сексуального насилия над ребенком.