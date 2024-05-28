https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948927471.html

Депутата из Ульяновска обвинили в мошенничестве с кальянными

Депутата из Ульяновска обвинили в мошенничестве с кальянными - РИА Новости, 28.05.2024

Депутата из Ульяновска обвинили в мошенничестве с кальянными

Депутат Ульяновской городской думы обвиняется в мошенничестве, в результате которого он получил почти 2 миллиона рублей от городских кальянных за непривлечение... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:44

2024-05-28T15:44

2024-05-28T15:44

происшествия

ульяновск

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САМАРА, 28 мая - РИА Новости. Депутат Ульяновской городской думы обвиняется в мошенничестве, в результате которого он получил почти 2 миллиона рублей от городских кальянных за непривлечение их к ответственности за нарушения коронавирусных ограничений, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК России по Ульяновской области. Следователи установили, что в 2020 году депутат обманным путем организовал рейды под видом активистов общественного движения в городских кальянных. Во время проверок были якобы выявлены нарушения правил поведения в условиях коронавирусной инфекции и нарушения запрета курения табака. Обвиняемый создал ложное представление у собственников заведений о своем влиянии на правоохранительные и контролирующие органы. Он потребовал от предпринимателей ежемесячное денежное вознаграждение за избежание административной ответственности. С декабря 2020 года по январь 2023 года депутат получил через посредника 1 миллион 990 тысяч рублей. Незаконную деятельность депутата пресекли сотрудники региональных управлений СК и ФСБ. "Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Ульяновской городской думы в совершении двух эпизодов мошенничества в особо крупном и крупном размере с использованием своего служебного положения (части 3 и 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении регионального СУСК России. В областном УФСБ России сообщили РИА Новости, что по указанным статьям депутату грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20240524/arest-1948251091.html

https://ria.ru/20231016/moshennichestvo-1903182035.html

ульяновск

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происшествия, ульяновск