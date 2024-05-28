https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948927471.html
Депутата из Ульяновска обвинили в мошенничестве с кальянными
Депутата из Ульяновска обвинили в мошенничестве с кальянными - РИА Новости, 28.05.2024
Депутата из Ульяновска обвинили в мошенничестве с кальянными
Депутат Ульяновской городской думы обвиняется в мошенничестве, в результате которого он получил почти 2 миллиона рублей от городских кальянных за непривлечение... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:44
2024-05-28T15:44
2024-05-28T15:44
происшествия
ульяновск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534779_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_c556f1d80b79bd0b16fd8b99706259d3.jpg
САМАРА, 28 мая - РИА Новости. Депутат Ульяновской городской думы обвиняется в мошенничестве, в результате которого он получил почти 2 миллиона рублей от городских кальянных за непривлечение их к ответственности за нарушения коронавирусных ограничений, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК России по Ульяновской области. Следователи установили, что в 2020 году депутат обманным путем организовал рейды под видом активистов общественного движения в городских кальянных. Во время проверок были якобы выявлены нарушения правил поведения в условиях коронавирусной инфекции и нарушения запрета курения табака. Обвиняемый создал ложное представление у собственников заведений о своем влиянии на правоохранительные и контролирующие органы. Он потребовал от предпринимателей ежемесячное денежное вознаграждение за избежание административной ответственности. С декабря 2020 года по январь 2023 года депутат получил через посредника 1 миллион 990 тысяч рублей. Незаконную деятельность депутата пресекли сотрудники региональных управлений СК и ФСБ. "Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Ульяновской городской думы в совершении двух эпизодов мошенничества в особо крупном и крупном размере с использованием своего служебного положения (части 3 и 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении регионального СУСК России. В областном УФСБ России сообщили РИА Новости, что по указанным статьям депутату грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20240524/arest-1948251091.html
https://ria.ru/20231016/moshennichestvo-1903182035.html
ульяновск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534779_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_e357ff96113c0ae929c5f1d381d34ce2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновск
Депутата из Ульяновска обвинили в мошенничестве с кальянными
СУСК: депутат из Ульяновска обвинен в получении 2 млн руб. путем мошенничества
САМАРА, 28 мая - РИА Новости. Депутат Ульяновской городской думы обвиняется в мошенничестве, в результате которого он получил почти 2 миллиона рублей от городских кальянных за непривлечение их к ответственности за нарушения коронавирусных ограничений, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК России по Ульяновской области.
Следователи установили, что в 2020 году депутат обманным путем организовал рейды под видом активистов общественного движения в городских кальянных. Во время проверок были якобы выявлены нарушения правил поведения в условиях коронавирусной инфекции и нарушения запрета курения табака.
Обвиняемый создал ложное представление у собственников заведений о своем влиянии на правоохранительные и контролирующие органы. Он потребовал от предпринимателей ежемесячное денежное вознаграждение за избежание административной ответственности. С декабря 2020 года по январь 2023 года депутат получил через посредника 1 миллион 990 тысяч рублей. Незаконную деятельность депутата пресекли сотрудники региональных управлений СК и ФСБ.
"Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Ульяновской городской думы в совершении двух эпизодов мошенничества в особо крупном и крупном размере с использованием своего служебного положения (части 3 и 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении регионального СУСК России.
В областном УФСБ России сообщили РИА Новости, что по указанным статьям депутату грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.