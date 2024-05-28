https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948909124.html

В Перми проверят информацию о нападении школьника с кастетом на сверстника

В Перми проверят информацию о нападении школьника с кастетом на сверстника - РИА Новости, 28.05.2024

В Перми проверят информацию о нападении школьника с кастетом на сверстника

Следователи проводят проверку после появления информации о нападении школьника с кастетом на сверстника, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого СУСК РФ. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T14:58

2024-05-28T14:58

2024-05-28T14:58

происшествия

россия

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 28 мая - РИА Новости. Следователи проводят проверку после появления информации о нападении школьника с кастетом на сверстника, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого СУСК РФ. Ранее несколько Telegram-каналов опубликовали информацию о том, что в пермском поселке Юго-Камский школьник во время конфликта жестоко избил своего сверстника самодельным кастетом из проволоки. Со ссылкой на родных уточнялось, что парень якобы устал терпеть издевательства и вымогательство денег. Посты сопровождались фото пострадавшего ребенка, голова которого в крови. "Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По информации, размещенной в средствах массовой информации о факте нанесения побоев и причинения телесных повреждений малолетнему, организовано проведение процессуальной проверки по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия)", - сказали в пермском управлении СК РФ. Предварительно следователями установлено, что на улице в поселке Юго-Камский под Пермью к 10-летнему мальчику подошел сверстник, между школьниками произошла ссора, во время которой один ребенок ударил другого металлическим предметом по голове и телу, причинив травмы.

https://ria.ru/20240524/pokhischenie-1948143949.html

https://ria.ru/20240103/izbienie-1919565903.html

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происшествия, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)