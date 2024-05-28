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В Перми проверят информацию о нападении школьника с кастетом на сверстника - РИА Новости, 28.05.2024
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14:58 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948909124.html
В Перми проверят информацию о нападении школьника с кастетом на сверстника
В Перми проверят информацию о нападении школьника с кастетом на сверстника - РИА Новости, 28.05.2024
В Перми проверят информацию о нападении школьника с кастетом на сверстника
Следователи проводят проверку после появления информации о нападении школьника с кастетом на сверстника, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого СУСК РФ. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:58
2024-05-28T14:58
происшествия
россия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 28 мая - РИА Новости. Следователи проводят проверку после появления информации о нападении школьника с кастетом на сверстника, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого СУСК РФ. Ранее несколько Telegram-каналов опубликовали информацию о том, что в пермском поселке Юго-Камский школьник во время конфликта жестоко избил своего сверстника самодельным кастетом из проволоки. Со ссылкой на родных уточнялось, что парень якобы устал терпеть издевательства и вымогательство денег. Посты сопровождались фото пострадавшего ребенка, голова которого в крови. "Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По информации, размещенной в средствах массовой информации о факте нанесения побоев и причинения телесных повреждений малолетнему, организовано проведение процессуальной проверки по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия)", - сказали в пермском управлении СК РФ. Предварительно следователями установлено, что на улице в поселке Юго-Камский под Пермью к 10-летнему мальчику подошел сверстник, между школьниками произошла ссора, во время которой один ребенок ударил другого металлическим предметом по голове и телу, причинив травмы.
https://ria.ru/20240524/pokhischenie-1948143949.html
https://ria.ru/20240103/izbienie-1919565903.html
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происшествия, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми проверят информацию о нападении школьника с кастетом на сверстника

СУСК: начата проверка сообщения о нападении школьника на сверстника в Перми

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 28 мая - РИА Новости. Следователи проводят проверку после появления информации о нападении школьника с кастетом на сверстника, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого СУСК РФ.
Ранее несколько Telegram-каналов опубликовали информацию о том, что в пермском поселке Юго-Камский школьник во время конфликта жестоко избил своего сверстника самодельным кастетом из проволоки. Со ссылкой на родных уточнялось, что парень якобы устал терпеть издевательства и вымогательство денег. Посты сопровождались фото пострадавшего ребенка, голова которого в крови.
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"Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По информации, размещенной в средствах массовой информации о факте нанесения побоев и причинения телесных повреждений малолетнему, организовано проведение процессуальной проверки по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия)", - сказали в пермском управлении СК РФ.
Предварительно следователями установлено, что на улице в поселке Юго-Камский под Пермью к 10-летнему мальчику подошел сверстник, между школьниками произошла ссора, во время которой один ребенок ударил другого металлическим предметом по голове и телу, причинив травмы.
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