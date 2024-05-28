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В Новосибирске суд приговорил виновника ДТП к семи годам колонии
В Новосибирске суд приговорил виновника ДТП к семи годам колонии - РИА Новости, 28.05.2024
В Новосибирске суд приговорил виновника ДТП к семи годам колонии
Центральный районный суд Новосибирска приговорил к семи годам лишения свободы молодого человека, который год назад в пьяном виде насмерть сбил женщину в центре... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:20
2024-05-28T14:20
2024-05-28T14:21
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НОВОСИБИРСК, 28 мая – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска приговорил к семи годам лишения свободы молодого человека, который год назад в пьяном виде насмерть сбил женщину в центре города, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области. В апреле прошлого года кроссовер Geely напротив дома 29 по улице Серебренниковской в центре Новосибирска проехал перекресток на большой скорости на красный свет и сбил 45-летнюю женщину, которая переходила дорогу по переходу на разрешающий сигнал светофора. За рулем находился на тот момент 21-летний Александр Бушков, являющийся, по данным местных СМИ, сыном бывшего депутата Алтайского краевого заксобрания. В его крови обнаружили алкоголь. "Бушков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а,б" части 4 статьи 264 УК РФ, ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев", - говорится в сообщении. Суд начал рассматривать дело Бушкова в декабре. Он содержался под стражей. Свою вину подсудимый признал полностью. Гражданский иск родственников погибшей о компенсации морального вреда удовлетворен частично - на сумму в 3 миллиона рублей, сообщили в управлении. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20231230/dtp-1919124477.html
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Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Россия, Специальная военная операция на Украине
В Новосибирске суд приговорил виновника ДТП к семи годам колонии
Суд Новосибирска приговорил парня, год назад сбившего женщину, к 7 годам колонии
НОВОСИБИРСК, 28 мая – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска приговорил к семи годам лишения свободы молодого человека, который год назад в пьяном виде насмерть сбил женщину в центре города, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области.
В апреле прошлого года кроссовер Geely напротив дома 29 по улице Серебренниковской в центре Новосибирска проехал перекресток на большой скорости на красный свет и сбил 45-летнюю женщину, которая переходила дорогу по переходу на разрешающий сигнал светофора. За рулем находился на тот момент 21-летний Александр Бушков, являющийся, по данным местных СМИ, сыном бывшего депутата Алтайского краевого заксобрания. В его крови обнаружили алкоголь.
"Бушков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а,б" части 4 статьи 264 УК РФ, ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев", - говорится в сообщении.
Суд начал рассматривать дело Бушкова в декабре. Он содержался под стражей. Свою вину подсудимый признал полностью.
Гражданский иск родственников погибшей о компенсации морального вреда удовлетворен частично - на сумму в 3 миллиона рублей, сообщили в управлении.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.