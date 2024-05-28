https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948881958.html
В Петербурге девушка попала в реанимацию после загара на солнцепеке
В Петербурге девушка попала в реанимацию после загара на солнцепеке - РИА Новости, 28.05.2024
В Петербурге девушка попала в реанимацию после загара на солнцепеке
В Петербурге девушка попала в реанимацию с ожогами 80 процентов тела после загара под прямыми солнечными лучами, сообщил РИА Новости источник в экстренных... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:23
2024-05-28T13:23
2024-05-28T13:50
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — РИА Новости. В Петербурге девушка попала в реанимацию с ожогами 80 процентов тела после загара под прямыми солнечными лучами, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города."Девушка, 21 год, поступила в ожоговую реанимацию с солнечным ожогом 80 процентов первой степени и второй степени. Выяснилось, что она загорала под прямыми лучами солнца", — сказал собеседник агентства.По его данным, это произошло на Вертолетной улице в Московском районе, где расположено общежитие, в котором живет девушка.В экстренных службах отметили, что врачам не удалось выяснить, сколько времени пострадавшая загорала. В больницу она поступила в понедельник, около 16 часов. Сейчас ее состояние медики оценивают как тяжелое.
https://radiosputnik.ru/20240518/ruki-1946447712.html
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происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург
Происшествия, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург
В Петербурге девушка попала в реанимацию после загара на солнцепеке
В Петербурге девушка попала в реанимацию с ожогами 80% тела после загара
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — РИА Новости. В Петербурге девушка попала в реанимацию с ожогами 80 процентов тела после загара под прямыми солнечными лучами, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.
"Девушка, 21 год, поступила в ожоговую реанимацию с солнечным ожогом 80 процентов первой степени и второй степени. Выяснилось, что она загорала под прямыми лучами солнца", — сказал собеседник агентства.
По его данным, это произошло на Вертолетной улице в Московском районе, где расположено общежитие, в котором живет девушка.
В экстренных службах отметили, что врачам не удалось выяснить, сколько времени пострадавшая загорала. В больницу она поступила в понедельник, около 16 часов. Сейчас ее состояние медики оценивают как тяжелое.