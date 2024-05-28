https://ria.ru/20240528/proisshestvie-1948872363.html

В Приморье будут судить мигрантов за нападение с оружием на интернет-кафе

В Приморье будут судить мигрантов за нападение с оружием на интернет-кафе - РИА Новости, 28.05.2024

В Приморье будут судить мигрантов за нападение с оружием на интернет-кафе

Четырёх иностранных граждан, обвиняемых в разбойном нападении с применением оружия на интернет-кафе в приморском Уссурийске, будут судить, сообщает прокуратура... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T12:53

2024-05-28T12:53

2024-05-28T12:53

происшествия

таджикистан

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ВЛАДИВОСТОК, 28 мая - РИА Новости. Четырёх иностранных граждан, обвиняемых в разбойном нападении с применением оружия на интернет-кафе в приморском Уссурийске, будут судить, сообщает прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, в январе прошлого года фигуранты, намотав на голову футболки, взломали дверь в интернет-кафе на улице Тургенева в Уссурийске и напали на девушку-администратора. Злоумышленники через стекло направили на неё предмет, похожий на пистолет, требуя открыть помещение с кассовым аппаратом. Услышав отказ, не менее четырёх раз выстрелили в ее сторону. После этого повредили дверь и, схватив девушку за шею, похитили из кассы 15 тысяч рублей, а также два ноутбука, и скрылись. "Уголовное дело подлежит направлению в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу", - сообщает надзорное ведомство в Тelegram-канале. Фигуранты обвиняются по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в помещение). Ущерб возмещен в ходе предварительного расследования, информирует прокуратура. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что обвиняемые - граждане Таджикистана.

https://ria.ru/20240528/gumvd-1948842799.html

https://ria.ru/20240523/migratsiya-1947822404.html

таджикистан

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происшествия, таджикистан