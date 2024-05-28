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Грузовик "Прогресс МС-25" отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане

Грузовик "Прогресс МС-25" отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане - РИА Новости, 28.05.2024

Грузовик "Прогресс МС-25" отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-25" отстыкуется во вторник от Международной космической станции 28 мая, сообщил ранее "Роскосмос". РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T00:39

2024-05-28T00:39

2024-05-28T00:39

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-25" отстыкуется во вторник от Международной космической станции 28 мая, сообщил ранее "Роскосмос". На сайте госкорпорации было опубликовано сообщение, согласно которому экипаж российского сегмента МКС провёл подготовку "к расстыковке грузового корабля "Прогресс МС-25" от МКС, намеченной на 28 мая". Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", отстыковка запланирована на 11.39 мск. В 14.48 ожидается включение двигательной установки корабля на торможение для сведения с орбиты, а в 15.29 несгораемые элементы конструкции корабля "приводнятся" в несудоходном районе Тихого океана. "Прогресс МС-25" был запущен 1 декабря 2023 года и пристыковался к станции через двое суток. Ранее "Роскосмос" сообщил, что запуск грузовика "Прогресс МС-27" запланирован на 30 мая в 12.43 мск.

https://ria.ru/20240514/roskosmos-1945757410.html

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космос - риа наука, тихий океан, прогресс, роскосмос