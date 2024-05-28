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Российские компании представят проекты, направленные на развитие молодежи - РИА Новости, 28.05.2024
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15:22 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/proekty-1948915012.html
Российские компании представят проекты, направленные на развитие молодежи
Российские компании представят проекты, направленные на развитие молодежи - РИА Новости, 28.05.2024
Российские компании представят проекты, направленные на развитие молодежи
Участники конкурса "Дело в людях": компании, инвестирующие в будущее" впервые смогут подать заявку в номинацию "Поколение будущего", в рамках которой будут... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:22
2024-05-28T15:22
кирилл родин
вциом
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Участники конкурса "Дело в людях": компании, инвестирующие в будущее" впервые смогут подать заявку в номинацию "Поколение будущего", в рамках которой будут рассматриваться корпоративные образовательные проекты, направленные на развитие молодежи, сообщает пресс-служба МОО "Ассоциация менеджеров". Тема роли молодежи в развитии социально-значимых проектов и контексте устойчивого развития также станет ключевой и в рамках одноименного форума "Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее". Спикеры обсудят нововведения, которые необходимо внести в процесс образования молодых кадров, а также расскажут о лучших кейсах и практиках крупных корпораций, делающих ставку на партнерство с юными сотрудниками. Также в рамках сессии будут подняты вопросы устойчивого образования молодых специалистов, создания нового поколения лидеров изменений, партнерства молодежи и корпораций для достижения устойчивых целей. В числе спикеров пленарной сессии форума заявлены – Светлана Ковтун, руководитель направления по развитию персонала УК "Альфа-Капитал", Кирилл Родин, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ, Ирина Жуйкова, директор департамента социальной политики "Норникель", Наталия Егорова, директор по персоналу РБК. "Сегодня уделяется особое внимание роли молодежи в будущем российского бизнеса – и это абсолютно обосновано. Это наша движущая сила, в том числе в формировании и развитии ESG-проектов. Сегодняшняя молодежь – это завтрашние предприниматели, создающие новые проекты и бизнес-модели, ориентированные на устойчивое развитие. Их идеи, энергия и креативность поможет в создании новых инновационных практик в этой области. Поддержка молодежи в их стремлении к устойчивому развитию – это важная задача для всех заинтересованных сторон", — рассказала заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Катерина Киндрук.
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Алёна Пава
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кирилл родин, вциом, норильский никель
Кирилл Родин, ВЦИОМ, Норильский никель

Российские компании представят проекты, направленные на развитие молодежи

© iStock.com / xavierarnauСтуденты во время занятий
Студенты во время занятий - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© iStock.com / xavierarnau
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Участники конкурса "Дело в людях": компании, инвестирующие в будущее" впервые смогут подать заявку в номинацию "Поколение будущего", в рамках которой будут рассматриваться корпоративные образовательные проекты, направленные на развитие молодежи, сообщает пресс-служба МОО "Ассоциация менеджеров".
Тема роли молодежи в развитии социально-значимых проектов и контексте устойчивого развития также станет ключевой и в рамках одноименного форума "Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее". Спикеры обсудят нововведения, которые необходимо внести в процесс образования молодых кадров, а также расскажут о лучших кейсах и практиках крупных корпораций, делающих ставку на партнерство с юными сотрудниками. Также в рамках сессии будут подняты вопросы устойчивого образования молодых специалистов, создания нового поколения лидеров изменений, партнерства молодежи и корпораций для достижения устойчивых целей.
В числе спикеров пленарной сессии форума заявлены – Светлана Ковтун, руководитель направления по развитию персонала УК "Альфа-Капитал", Кирилл Родин, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ, Ирина Жуйкова, директор департамента социальной политики "Норникель", Наталия Егорова, директор по персоналу РБК.
"Сегодня уделяется особое внимание роли молодежи в будущем российского бизнеса – и это абсолютно обосновано. Это наша движущая сила, в том числе в формировании и развитии ESG-проектов. Сегодняшняя молодежь – это завтрашние предприниматели, создающие новые проекты и бизнес-модели, ориентированные на устойчивое развитие. Их идеи, энергия и креативность поможет в создании новых инновационных практик в этой области. Поддержка молодежи в их стремлении к устойчивому развитию – это важная задача для всех заинтересованных сторон", — рассказала заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Катерина Киндрук.
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