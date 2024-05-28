https://ria.ru/20240528/proekty-1948915012.html

Российские компании представят проекты, направленные на развитие молодежи

Российские компании представят проекты, направленные на развитие молодежи - РИА Новости, 28.05.2024

Российские компании представят проекты, направленные на развитие молодежи

Участники конкурса "Дело в людях": компании, инвестирующие в будущее" впервые смогут подать заявку в номинацию "Поколение будущего", в рамках которой будут... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:22

2024-05-28T15:22

2024-05-28T15:22

кирилл родин

вциом

норильский никель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947608705_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2204bf092f540a20b9570f604de0603a.jpg

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Участники конкурса "Дело в людях": компании, инвестирующие в будущее" впервые смогут подать заявку в номинацию "Поколение будущего", в рамках которой будут рассматриваться корпоративные образовательные проекты, направленные на развитие молодежи, сообщает пресс-служба МОО "Ассоциация менеджеров". Тема роли молодежи в развитии социально-значимых проектов и контексте устойчивого развития также станет ключевой и в рамках одноименного форума "Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее". Спикеры обсудят нововведения, которые необходимо внести в процесс образования молодых кадров, а также расскажут о лучших кейсах и практиках крупных корпораций, делающих ставку на партнерство с юными сотрудниками. Также в рамках сессии будут подняты вопросы устойчивого образования молодых специалистов, создания нового поколения лидеров изменений, партнерства молодежи и корпораций для достижения устойчивых целей. В числе спикеров пленарной сессии форума заявлены – Светлана Ковтун, руководитель направления по развитию персонала УК "Альфа-Капитал", Кирилл Родин, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ, Ирина Жуйкова, директор департамента социальной политики "Норникель", Наталия Егорова, директор по персоналу РБК. "Сегодня уделяется особое внимание роли молодежи в будущем российского бизнеса – и это абсолютно обосновано. Это наша движущая сила, в том числе в формировании и развитии ESG-проектов. Сегодняшняя молодежь – это завтрашние предприниматели, создающие новые проекты и бизнес-модели, ориентированные на устойчивое развитие. Их идеи, энергия и креативность поможет в создании новых инновационных практик в этой области. Поддержка молодежи в их стремлении к устойчивому развитию – это важная задача для всех заинтересованных сторон", — рассказала заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Катерина Киндрук.

https://ria.ru/20240306/festival-1931365632.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кирилл родин, вциом, норильский никель