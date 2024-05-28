https://ria.ru/20240528/pridnestrove-1948949166.html

Молдавия накапливает военную технику у Приднестровья, заявили в ПМР

Молдавия накапливает военную технику у Приднестровья, заявили в ПМР - РИА Новости, 28.05.2024

Молдавия накапливает военную технику у Приднестровья, заявили в ПМР

Молдавия накапливает военную технику возле Приднестровья на полигоне у населённого пункта Бульбоака, заявил во вторник сопредседатель Объединенной контрольной... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T16:53

2024-05-28T16:53

2024-05-28T16:53

в мире

молдавия

украина

румыния

олег беляков

объединенная контрольная комиссия (окк)

обсе

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ТИРАСПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Молдавия накапливает военную технику возле Приднестровья на полигоне у населённого пункта Бульбоака, заявил во вторник сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской республики Олег Беляков. "Уже на сегодняшний день на полигоне у населённого пункта Бульбоака складированы бронетранспортеры, тяжёлое вооружение. Что такое полигон Бульбоака? До города Бендеры 12 километров, до Григориополя 8 километров. Такое количество оружия и боеприпасов и постоянные тренировки не могут не вызывать у нас озабоченности. Представители Приднестровья в ОКК постоянно выступают за то, чтобы было ясно и понятно, в том числе и международным наблюдателям, что мы с этим не согласны", - сказал Беляков на заседании экспертного клуба газеты "Приднестровье". Сопредседатель ОКК от ПМР также отметил, что Тирасполь сегодня не может не беспокоить активность молдавской стороны в проведении милитаризации. Он напомнил, что Молдавия является нейтральной страной и в адрес соседних стран – Украины и Румынии агрессивных намерений не высказывает, но при этом Молдавия и Приднестровье до сих пор находятся в состоянии неурегулированного конфликта. "Мы видим, что идёт тренировка по ведению реальных боевых действий… Мы видим, что идёт проверка мобилизационного ресурса, вызов личного состава и техники на пункты мобилизации, организация тренировок с применением достаточно высокотехнологичного оружия", - отметил Беляков. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240528/rossiya-1948923045.html

https://ria.ru/20240528/ekspert-1948844265.html

https://ria.ru/20240523/moldaviya-1947830060.html

молдавия

украина

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в мире, молдавия, украина, румыния, олег беляков, объединенная контрольная комиссия (окк), обсе