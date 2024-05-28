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Более 1,5 млрд рублей получили амурские предприниматели благодаря льготам - РИА Новости, 28.05.2024
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17:04 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/predprinimateli-1948952708.html
Более 1,5 млрд рублей получили амурские предприниматели благодаря льготам
Более 1,5 млрд рублей получили амурские предприниматели благодаря льготам - РИА Новости, 28.05.2024
Более 1,5 млрд рублей получили амурские предприниматели благодаря льготам
Больше 1,5 миллиарда рублей за пять лет получили предприниматели Амурской области на развитие своего дела благодаря программам льготного кредитования, сообщает... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T17:04
2024-05-28T17:04
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
амурская область
василий орлов (губернатор)
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Больше 1,5 миллиарда рублей за пять лет получили предприниматели Амурской области на развитие своего дела благодаря программам льготного кредитования, сообщает пресс-служба правительства региона.С 2019 года Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области помогает малому бизнесу региона привлекать средства по льготным ставкам в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", реализующегося по инициативе президента РФ Владимира Путина."За пять лет больше 1,5 миллиарда рублей получили амурские предприниматели на развитие своего дела благодаря программам льготного кредитования. Займами по ставкам от 1% годовых в общей сложности воспользовались свыше 800 бизнесменов области. С прошлого года льготная кредитная программа действует для демобилизованных участников СВО и членов их семей, желающих открыть свое дело", - сказал губернатор Амурской области Василий Орлов, его слова приводит пресс-служба.Учредителем Центра кредитной поддержки предпринимательства области выступает министерство экономического развития и внешних связей региона."ЦКПП не стоит на месте, постоянно разрабатывает новые и совершенствует действующие программы кредитования с учетом вызовов времени. Так, ставками от 1% годовых Центр поддержал предпринимателей, пострадавших от пандемии. В рамках задач по импортозамещению с 2022 года реализует кредитные продукты для производственных отраслей", - прокомментировала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенева.По ее словам, на прошлой неделе была запущена программа кредитования под 7% для инновационных предприятий региона. Особые условия по ставке 8% годовых сохраняются для социальных предпринимателей и бизнеса в моногородах.На данный момент в активе центра действует 10 программ льготного кредитования. Максимальная сумма займа составляет пять миллионов рублей, срок – до 36 месяцев.ЦКПП работает с бизнесом по всей области.
https://ria.ru/20240528/gospodderzhka-1948941310.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , амурская область, василий орлов (губернатор)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Амурская область, Василий Орлов (губернатор)

Более 1,5 млрд рублей получили амурские предприниматели благодаря льготам

© Фото : Администрация Сковородинского муниципального округаБолее 1,5 млрд рублей получили амурские предприниматели благодаря льготам
Более 1,5 млрд рублей получили амурские предприниматели благодаря льготам - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : Администрация Сковородинского муниципального округа
Более 1,5 млрд рублей получили амурские предприниматели благодаря льготам
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Больше 1,5 миллиарда рублей за пять лет получили предприниматели Амурской области на развитие своего дела благодаря программам льготного кредитования, сообщает пресс-служба правительства региона.
С 2019 года Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области помогает малому бизнесу региона привлекать средства по льготным ставкам в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", реализующегося по инициативе президента РФ Владимира Путина.
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"За пять лет больше 1,5 миллиарда рублей получили амурские предприниматели на развитие своего дела благодаря программам льготного кредитования. Займами по ставкам от 1% годовых в общей сложности воспользовались свыше 800 бизнесменов области. С прошлого года льготная кредитная программа действует для демобилизованных участников СВО и членов их семей, желающих открыть свое дело", - сказал губернатор Амурской области Василий Орлов, его слова приводит пресс-служба.
Учредителем Центра кредитной поддержки предпринимательства области выступает министерство экономического развития и внешних связей региона.
"ЦКПП не стоит на месте, постоянно разрабатывает новые и совершенствует действующие программы кредитования с учетом вызовов времени. Так, ставками от 1% годовых Центр поддержал предпринимателей, пострадавших от пандемии. В рамках задач по импортозамещению с 2022 года реализует кредитные продукты для производственных отраслей", - прокомментировала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенева.
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По ее словам, на прошлой неделе была запущена программа кредитования под 7% для инновационных предприятий региона. Особые условия по ставке 8% годовых сохраняются для социальных предпринимателей и бизнеса в моногородах.
На данный момент в активе центра действует 10 программ льготного кредитования. Максимальная сумма займа составляет пять миллионов рублей, срок – до 36 месяцев.
ЦКПП работает с бизнесом по всей области.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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