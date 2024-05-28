Рейтинг@Mail.ru
Власти Сургутского района Югры направят 326 млн рублей на подготовку к зиме - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
11:11 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/pomosch-1948840201.html
Власти Сургутского района Югры направят 326 млн рублей на подготовку к зиме
Власти Сургутского района Югры направят 326 млн рублей на подготовку к зиме - РИА Новости, 28.05.2024
Власти Сургутского района Югры направят 326 млн рублей на подготовку к зиме
Порядка 326 миллионов рублей направят власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа на подготовку к осенне-зимнему сезону, сообщил глава... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T11:11
2024-05-28T11:11
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
лянтор
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая – РИА Новости. Порядка 326 миллионов рублей направят власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа на подготовку к осенне-зимнему сезону, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Сургутский район направит на подготовку к следующему осенне-зимнему периоду порядка 326 миллионов рублей. Из них 193 миллиона рублей – федеральные, региональные и муниципальные средства, еще 133 миллиона рублей – деньги управляющих и ресурсоснабжающих компаний, поселений", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, активная фаза ремонтных работ стартует с наступлением тепла и полным завершением отопительного сезона, текущими и капитальными работами будут охвачены коммунальные и социальные объекты, жилые дома, инженерные сети. Как уточнил глава Сургутского района, планируется отремонтировать порядка 6 километров изношенных инженерных сетей в городе Лянтор и поселках Белый Яр и Нижнесортымский. "Все основные работы планируется завершить к 1 сентября – накануне начала нового учебного года. Именно в школы и детсады тепло подается в первую очередь", - подчеркнул Трубецкой.
https://ria.ru/20240521/yugra-1947481398.html
сургутский район
лянтор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сургутский район, лянтор, жкх
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Лянтор, ЖКХ

Власти Сургутского района Югры направят 326 млн рублей на подготовку к зиме

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Деньги
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая – РИА Новости. Порядка 326 миллионов рублей направят власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа на подготовку к осенне-зимнему сезону, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Сургутский район направит на подготовку к следующему осенне-зимнему периоду порядка 326 миллионов рублей. Из них 193 миллиона рублей – федеральные, региональные и муниципальные средства, еще 133 миллиона рублей – деньги управляющих и ресурсоснабжающих компаний, поселений", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Виды Ханты-Мансийска - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Научному сообществу России представили Академическую историю Югры
21 мая, 17:08
По его словам, активная фаза ремонтных работ стартует с наступлением тепла и полным завершением отопительного сезона, текущими и капитальными работами будут охвачены коммунальные и социальные объекты, жилые дома, инженерные сети.
Как уточнил глава Сургутского района, планируется отремонтировать порядка 6 километров изношенных инженерных сетей в городе Лянтор и поселках Белый Яр и Нижнесортымский.
"Все основные работы планируется завершить к 1 сентября – накануне начала нового учебного года. Именно в школы и детсады тепло подается в первую очередь", - подчеркнул Трубецкой.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районЛянторЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала