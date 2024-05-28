https://ria.ru/20240528/pomosch-1948840201.html

Власти Сургутского района Югры направят 326 млн рублей на подготовку к зиме

Власти Сургутского района Югры направят 326 млн рублей на подготовку к зиме - РИА Новости, 28.05.2024

Власти Сургутского района Югры направят 326 млн рублей на подготовку к зиме

Порядка 326 миллионов рублей направят власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа на подготовку к осенне-зимнему сезону, сообщил глава... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T11:11

2024-05-28T11:11

2024-05-28T11:11

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

лянтор

жкх

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая – РИА Новости. Порядка 326 миллионов рублей направят власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа на подготовку к осенне-зимнему сезону, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Сургутский район направит на подготовку к следующему осенне-зимнему периоду порядка 326 миллионов рублей. Из них 193 миллиона рублей – федеральные, региональные и муниципальные средства, еще 133 миллиона рублей – деньги управляющих и ресурсоснабжающих компаний, поселений", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, активная фаза ремонтных работ стартует с наступлением тепла и полным завершением отопительного сезона, текущими и капитальными работами будут охвачены коммунальные и социальные объекты, жилые дома, инженерные сети. Как уточнил глава Сургутского района, планируется отремонтировать порядка 6 километров изношенных инженерных сетей в городе Лянтор и поселках Белый Яр и Нижнесортымский. "Все основные работы планируется завершить к 1 сентября – накануне начала нового учебного года. Именно в школы и детсады тепло подается в первую очередь", - подчеркнул Трубецкой.

https://ria.ru/20240521/yugra-1947481398.html

сургутский район

лянтор

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Артем Смирнов

сургутский район, лянтор, жкх